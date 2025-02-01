Примера. Атлетико – Мальорка 2:0. Фирменная победа команды Симеоне

Подопечные Симеоне после 2 матчей без побед завоевали 3 очка в противостоянии с "Мальоркой". В начале матча шанс отличиться имел Серлот, не реализовавший выход сам на сам. В середине первого тайма хозяева вышли вперед. Самуэль Лино замкнул передачу Симеоне-младшего.

Во втором тайме шансы забить имели Серлот, Барриос, Рикельме, но удвоить счет удалось вышедшему на замену Гризманну.

Мадридцы набрали 48 очков и приблизились к "Реалу" на расстояние одного очка, однако "сливочные" сыграют свой матч позже. "Мальорка" же с 30-ю очками осталась на 7-й позиции.

Примера. 22-й тур

Мадрид. "Метрополитано"

Атлетико - Мальорка 2:0

Голы: Лино, 26, Гризманн, 90+3

Атлетико: Облак – Льоренте (Молина, 81), Ле Норман, Лангле, Мандава – Симеоне (Галлагер, 61), Коке (Корреа, 73), Барриос, Лино, (Рикельме, 81) – Серлот, Альварес (Гризманн, 61) .

Мальорка: Грейф – Морей (Асано, 67), Вальент, Райльо, Копете, Мохика – Саму Коста (Шикинью, 90+2), Родригес (Салас, 81), Дардер (Пратс, 81) – Ларин (Наварро, 67), Мурики.

Предупреждения: Ле Норман, 70, Галлагер, 82 – Вальент, 65, Наварро, 72, Копете, 85.