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Рюдигер травмировался в матче Ла Лиги. Впереди у Реала важные поединки

Испания
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Неутешительные новости для фанов Реала перед тяжелыми играми

Рюдигер травмировался в матче Ла Лиги. Впереди у Реала важные поединки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Реала" Антонио Рюдигер из-за травмы не доиграл матч против "Эспаньола" в рамках 22-го тура Ла Лиги.

Игрок держался за ногу. Уже на 15-й минуте Рюдигер был заменен Раулем Асенсио.

В ближайшие 10 дней «Реал» проведет 3 матча: с "Леганесом" (5-го февраля), "Атлетико" (8-го февраля) и "Манчестер Сити" (11-го февраля).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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