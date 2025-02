Рюдигер травмировался в матче Ла Лиги. Впереди у Реала важные поединки

Защитник "Реала" Антонио Рюдигер из-за травмы не доиграл матч против "Эспаньола" в рамках 22-го тура Ла Лиги.

Игрок держался за ногу. Уже на 15-й минуте Рюдигер был заменен Раулем Асенсио.

Antonio Rüdiger suffered what looked like a hamstring injury!



Major doubt for first leg at the Etihad. pic.twitter.com/Lz5ffXipdy