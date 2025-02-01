Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рюдигер травмировался в матче Ла Лиги. Впереди у Реала важные поединки
Неутешительные новости для фанов Реала перед тяжелыми играми
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Реала" Антонио Рюдигер из-за травмы не доиграл матч против "Эспаньола" в рамках 22-го тура Ла Лиги.
Игрок держался за ногу. Уже на 15-й минуте Рюдигер был заменен Раулем Асенсио.
Antonio Rüdiger suffered what looked like a hamstring injury!— City Chief (@City_Chief) February 1, 2025
Major doubt for first leg at the Etihad. pic.twitter.com/Lz5ffXipdy
В ближайшие 10 дней «Реал» проведет 3 матча: с "Леганесом" (5-го февраля), "Атлетико" (8-го февраля) и "Манчестер Сити" (11-го февраля).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Эвертон забил один из самых быстрых голов в истории АПЛ
- Дебютный матч Даниила Сикана в Турции. Какие оценки получил украинец
- Ингулец из-за давления со стороны Кобина покинул еще один игрок
- Испанский скаут сравнил Лунина с вратарями Барселоны
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000