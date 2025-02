Симеоне установил легендарное историческое достижение во главе Атлетико

В рамках 22-го тура чемпионата Испании "Атлетико" победил дома "Мальорку" со счетом 2:0. Этот матч стал историческим для наставника "матрасников" Диего Симеоне.

Аргентинец провел 500 поединков во главе мадридцев в Ла Лиге. Как сообщает Opta, Симеоне стал первым в истории тренером, достигшим такого показателя только с одной командой в рамках Примеры.

В то же время, ранее отметку в полтысячи встреч в чемпионате преодолевало семь тренеров. Симеоне стал восьмым представителем этой когорты.

За 500 матчей его подопечные 305 раз победили, 112 раз сыграли вничью и 82 раза проиграли. В активе "Атлетико" за этот период два чемпионских титула.

500 - Diego Pablo Simeone will manage his 500th game as Atlético de Madrid coach in @LaLigaEN (W305 D112 L82), the eighth coach to reach this milestone in the history of the competition and the first to do so with a single club.



