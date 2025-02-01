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Симеоне установил легендарное историческое достижение во главе Атлетико

Испания
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Невероятный показатель

Симеоне установил легендарное историческое достижение во главе Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 22-го тура чемпионата Испании "Атлетико" победил дома "Мальорку" со счетом 2:0. Этот матч стал историческим для наставника "матрасников" Диего Симеоне.

Аргентинец провел 500 поединков во главе мадридцев в Ла Лиге. Как сообщает Opta, Симеоне стал первым в истории тренером, достигшим такого показателя только с одной командой в рамках Примеры.

В то же время, ранее отметку в полтысячи встреч в чемпионате преодолевало семь тренеров. Симеоне стал восьмым представителем этой когорты.

За 500 матчей его подопечные 305 раз победили, 112 раз сыграли вничью и 82 раза проиграли. В активе "Атлетико" за этот период два чемпионских титула.

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Симеоне возглавляет "матрасников" с декабря 2011 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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