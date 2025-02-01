Примера. Эспаньол – Реал 1:0. Неожиданная осечка мадридцев

Перед матчем у обеих команд были определенные кадровые проблемы. У "Реала" не могли играть травмированные Милитан, Карвахаль и Камавинга. У "Эспаньола" пропускали игру травмированные Хосе Грагера, Пабло Рамон, Оливан.

В первые 10 минут на поле ничего интересного не происходило. Мадридцы больше контролировали мяч, но никаких дивидендов им это не давало. Первый действительно опасный момент создали гости. Винисиус совершил подачу в штрафную, а Беллингем не сумел добраться до мяча и столкнулся с голкипером.

На 15 минуте повреждение получил Рюдигер, которого заменил Асенсио. Сразу же Рауль чуть не замкнул подачу Родриго с правого края, но акцентированного удара не получилось, ведь мяч попал в плечо защитнику "Реала".

На 18-й минуте первый опасный момент создали хозяева. Это Хофре пробил с предела штрафной в нижний правый угол ворот, но Тибо Куртуа легко справился с ударом.

В середине тайма Винисиус обыграл двух защитников и пробил в дальний угол. Шикарный гол…. мог бы быть, если бы не фол Мбаппе против защитника в этот момент. Сразу же новичок хозяев Роберто Фернандес готовился замкнуть прострельную передачу в штрафную, но один из защитников оттеснил его от мяча. Через несколько минут Васкес ворвался в штрафную, но его удар левой ногой заблокировали защитники.

В конце тайма Джуд Беллингем нанес удар с предела штрафной, но Хоан Гарсия не позволил мячу влететь в сетку ворот. Уже в добавленное арбитром время Родриго опасно пробивал со штрафного, но попал в стенку.

На старте второго тайма Карлос Ромеро получил пас в штрафной и в борьбе с защитником пробил по воротам, однако мяч пролетел высоко над перекладиной.

"Реал" ответил выстрелом Беллингема, который парировал голкипер, а добивание Мбаппе пришлось в стойку ворот соперника. Винисиус Жуниор опасно пробил в одно касание после прострельной передачи, но мяч пролетел над перекладиной. Еще один шанс открыть счет потерял Родриго. Бразилец ворвался в штрафную и пробил, но мяч пролетел неподалеку от правой стойки.

"Реал" продолжал нагнетать. Родриго обыграл защитника и попал в штангу, от которой отлетел к голкиперу. Почти сразу Килиан Мбаппе пробил в правый угол ворот, но Хоан Гарсия издал отличный сейв и испортил планы бразильцу, переведя круглого на угловой. После его розыгрыша опасно пробивал Чуамэни, но на месте снова находился Хоан Гарсия.

Атаковал "Реал", а забил "Эспаньол". Карлос Ромеро сильным ударом с близкого расстояния мимо Куртуа завершил контратаку хозяев. 1:0. Мадридцы бросились отыгрываться и наиболее реальный шанс имел Винисиус Жуниор. Он пробил с границы штрафной, но мяч пролетел рядом с правой стойкой. Даже Куртуа пошел на последний штурм ворот, но на ударную позицию вышел Мбаппе, удар которого прошел выше ворот.

Благодаря безумному везению и куражной игре Хоана Гарсии "Эспаньол" сумел завоевать 3 очка в матче. "Реал" все еще первый, но теперь опережает "Атлетико" всего на 1 очко, а "Барселону" на 7, правда, у каталонцев игра в запасе. "Эспаньол" благодаря победе теперь 17-й с 23 очками.

22-й тур Примеры.

Эспаньол. "Эстади Корнелья-Эль Прат"

"Эспаньол" - "Реал" 1:0

Гол: Ромеро, 85

"Эспаньол": Хоан Гарсия – Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера, Ромеро – Гонсалес (Рока, 66), Лосано, Кралл, Хофре (Техеро, 67) – Фернандес (Велис, 74), Пуадо (Калеро, 83).

"Реала": Куртуа – Васкес (Б. Диас, 87), Чуамэни, Рюдигер (Асенсио, 15), Фран Гарсия – Вальверде, Себальос (Модрич, 80), Беллингем – Винисиус, Мбаппе, Родриго.

Предупреждения: Ромеро, 61, Кумбулла, 90+1.