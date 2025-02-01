  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Эспаньол – Реал 1:0. Неожиданная осечка мадридцев
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Эспаньол – Реал 1:0. Неожиданная осечка мадридцев

Испания
Обновлено

"Эспаньол" наказал "Реал" за нереализацию голевых моментов

Примера. Эспаньол – Реал 1:0. Неожиданная осечка мадридцев

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед матчем у обеих команд были определенные кадровые проблемы. У "Реала" не могли играть травмированные Милитан, Карвахаль и Камавинга. У "Эспаньола" пропускали игру травмированные Хосе Грагера, Пабло Рамон, Оливан.

В первые 10 минут на поле ничего интересного не происходило. Мадридцы больше контролировали мяч, но никаких дивидендов им это не давало. Первый действительно опасный момент создали гости. Винисиус совершил подачу в штрафную, а Беллингем не сумел добраться до мяча и столкнулся с голкипером.

На 15 минуте повреждение получил Рюдигер, которого заменил Асенсио. Сразу же Рауль чуть не замкнул подачу Родриго с правого края, но акцентированного удара не получилось, ведь мяч попал в плечо защитнику "Реала".

На 18-й минуте первый опасный момент создали хозяева. Это Хофре пробил с предела штрафной в нижний правый угол ворот, но Тибо Куртуа легко справился с ударом.

В середине тайма Винисиус обыграл двух защитников и пробил в дальний угол. Шикарный гол…. мог бы быть, если бы не фол Мбаппе против защитника в этот момент. Сразу же новичок хозяев Роберто Фернандес готовился замкнуть прострельную передачу в штрафную, но один из защитников оттеснил его от мяча. Через несколько минут Васкес ворвался в штрафную, но его удар левой ногой заблокировали защитники.

В конце тайма Джуд Беллингем нанес удар с предела штрафной, но Хоан Гарсия не позволил мячу влететь в сетку ворот. Уже в добавленное арбитром время Родриго опасно пробивал со штрафного, но попал в стенку.

На старте второго тайма Карлос Ромеро получил пас в штрафной и в борьбе с защитником пробил по воротам, однако мяч пролетел высоко над перекладиной.

"Реал" ответил выстрелом Беллингема, который парировал голкипер, а добивание Мбаппе пришлось в стойку ворот соперника. Винисиус Жуниор опасно пробил в одно касание после прострельной передачи, но мяч пролетел над перекладиной. Еще один шанс открыть счет потерял Родриго. Бразилец ворвался в штрафную и пробил, но мяч пролетел неподалеку от правой стойки.

"Реал" продолжал нагнетать. Родриго обыграл защитника и попал в штангу, от которой отлетел к голкиперу. Почти сразу Килиан Мбаппе пробил в правый угол ворот, но Хоан Гарсия издал отличный сейв и испортил планы бразильцу, переведя круглого на угловой. После его розыгрыша опасно пробивал Чуамэни, но на месте снова находился Хоан Гарсия.

Примера. Эспаньол – Реал 1:0. Неожиданная осечка мадридцев - изображение 1

Атаковал "Реал", а забил "Эспаньол". Карлос Ромеро сильным ударом с близкого расстояния мимо Куртуа завершил контратаку хозяев. 1:0. Мадридцы бросились отыгрываться и наиболее реальный шанс имел Винисиус Жуниор. Он пробил с границы штрафной, но мяч пролетел рядом с правой стойкой. Даже Куртуа пошел на последний штурм ворот, но на ударную позицию вышел Мбаппе, удар которого прошел выше ворот.

Благодаря безумному везению и куражной игре Хоана Гарсии "Эспаньол" сумел завоевать 3 очка в матче. "Реал" все еще первый, но теперь опережает "Атлетико" всего на 1 очко, а "Барселону" на 7, правда, у каталонцев игра в запасе. "Эспаньол" благодаря победе теперь 17-й с 23 очками.

22-й тур Примеры.
Эспаньол. "Эстади Корнелья-Эль Прат"
"Эспаньол" - "Реал" 1:0
Гол: Ромеро, 85

"Эспаньол": Хоан Гарсия – Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера, Ромеро – Гонсалес (Рока, 66), Лосано, Кралл, Хофре (Техеро, 67) – Фернандес (Велис, 74), Пуадо (Калеро, 83).

"Реала": Куртуа – Васкес (Б. Диас, 87), Чуамэни, Рюдигер (Асенсио, 15), Фран Гарсия – Вальверде, Себальос (Модрич, 80), Беллингем – Винисиус, Мбаппе, Родриго.

Предупреждения: Ромеро, 61, Кумбулла, 90+1.

По теме
yellow-arrow
Симеоне установил легендарное историческое достижение во главе Атлетико
yellow-arrow
Рюдигер травмировался в матче Ла Лиги. Впереди у Реала важные поединки
yellow-arrow
Примера. Атлетико – Мальорка 2:0. Фирменная победа команды Симеоне
Примера Реал (Мадрид) Ла Лига Эспаньол (Барселона)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Bаrcelinius
02.02.2025 в 01:00
Прочитал обзор (матч не смотрел, нафиг надо). Ну шо сказать... Хоан Гарсия, большое СПАСИБО!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 19
avatar
Bаrcelinius
02.02.2025 в 01:00
Прочитал обзор (матч не смотрел, нафиг надо). Ну шо сказать... Хоан Гарсия, большое СПАСИБО!
Ответить
0
0
avatar
Bаrcelinius
02.02.2025 в 00:43
А мадри@аси вже сплять чи досі кьорлінг дивляться?
Ответить
2
0
avatar
Bаrcelinius
02.02.2025 в 00:33
Не, ну, если среал такие подарки нам делает, то можно и снова в чемпионскую гонку впрягтись, а чё.
Ответить
1
0
Море23 (Одесса)
02.02.2025 в 00:25
А Флик зачем то загонял основу в ненужном матче лч
Ответить
1
0
avatar
Bаrcelinius
02.02.2025 в 00:27
Думаешь на Алавес сил не хватит?
Ответить
1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.02.2025 в 00:35
 
1
0
avatar
Bаrcelinius
02.02.2025 в 00:38
А вот я бы так не смеялся после лас пальмаса и леганеса.
 
1
0
avatar
Bаrcelinius
02.02.2025 в 00:23
А шо ж "лучший" футболист мира, чего не забил?
Ответить
3
0
avatar
Bаrcelinius
02.02.2025 в 00:16
Ябуть каталонцы в этом сезоне среал, ябуть.
Ответить
3
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.02.2025 в 00:11
Ой как больно
Ответить
4
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.02.2025 в 00:09
А что такое? Судья работал честно и нет результата? Ай-яй-яй... Непорядок.. Мадридский путэн очень недоволен... Надеюсь, это только начало плохой недели, а может и месяца для маргариновых позорников... Всё началось с хорошей для позорного реала жеребьёвки ЛЧ... Не важно, кто пройдёт дальше, но важно то, что для них это будут крайне изнурительные матчи, в плане физических сил и выброса эмоций...Пожелаю им в кубке Короля дополнительное время и серию пенальти, ну и подойти крайне измотанными к матчу чемпионата с АМ... А там и визит в Манчестер... Спасибо "Эспаньол"!
Ответить
4
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.02.2025 в 00:11
Ответить
4
0
avatar
Bаrcelinius
02.02.2025 в 00:12
Ответить
2
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.02.2025 в 00:12
И еще по одной
 
2
0
avatar
Bаrcelinius
02.02.2025 в 00:14
И ещё!
 
2
0
sasha popov (Новомосковськ)
02.02.2025 в 00:24
Ответить
2
0
avatar
Bаrcelinius
02.02.2025 в 00:04
Ой, а хто це обісрався?
Ответить
5
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.02.2025 в 00:12
Ответить
5
0
avatar
Bаrcelinius
02.02.2025 в 00:13
С победой!
 
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости