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За количество ударов и контроль мяча очки не дают. Эспаньол – Реал Мадрид 1:0. Обзор матча

Испания

Неожиданное поражение от аутсайдера

За количество ударов и контроль мяча очки не дают. Эспаньол – Реал Мадрид 1:0. Обзор матча

Фото - NurPhoto

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"Сливочные" владели мячом на уровне 75-77%. До перерыва обе стороны почти ничего не создали, а во втором тайме "королевский клуб" нанес 18 ударов. Впрочем, защита вместе с кипером Хоаном Гарсией выстояли, а "попугаи" лишь однажды попали в створ за вторую 45-минутку. И этого оказалось достаточно для победы.

Каталонский коллектив временно покидают зону вылета и поднимаются на 17-ю позицию (23 балла). 9 февраля "бело-синие" посетят "Реал Сосьедад". Подопечные Анчелотти пока удерживают первую строчку (49 очков). Впереди дерби с "Атлетико" – между соперниками всего 1 пункт разницы.

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Смотрите обзор матча 22 тура чемпионата Испании

Корнелья-де-Льобрегат. RCDE Stadium

Эспаньол – Реал Мадрид 1:0

Гол: Ромеро, 85

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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