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Реал оформил самый высокий за 19 лет процент владения мячом в гостевом матче Ла Лиги
Положительно на результат это не повлияло
Getty Images/Global Images Ukraine
"Эспаньол" во вчерашнем поединке 22 тура чемпионата Испании победил "Реал" со счетом 1:0. Правда, был в этом матче и позитив для "сливочных".
Подопечные Анчелотти владели мячом 76% игрового времени. Это самый высокий результат "Реала" в выездном матче Ла Лиги с сезона 2005/2006 гг.
76% - Real Madrid enjoyed 76% possession against Espanyol, their highest tally in a LaLiga away game since at least the 2005/06 season. Unsuccessful. pic.twitter.com/nycQLMhyzD— OptaJose (@OptaJose) February 1, 2025
Правда, на 85 минуте "Эспаньол" все-таки забил решающий мяч.
"Сливочные" продолжают лидировать в Примере, но теперь их отрыв от второго "Атлетико" составляет один зачетный пункт. Следующий матч в чемпионате "Реал" проведет именно против "матрасников" 8 февраля.
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