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Реал оформил самый высокий за 19 лет процент владения мячом в гостевом матче Ла Лиги

Испания
Обновлено

Положительно на результат это не повлияло

Реал оформил самый высокий за 19 лет процент владения мячом в гостевом матче Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Эспаньол" во вчерашнем поединке 22 тура чемпионата Испании победил "Реал" со счетом 1:0. Правда, был в этом матче и позитив для "сливочных".

Подопечные Анчелотти владели мячом 76% игрового времени. Это самый высокий результат "Реала" в выездном матче Ла Лиги с сезона 2005/2006 гг.

Правда, на 85 минуте "Эспаньол" все-таки забил решающий мяч.

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"Сливочные" продолжают лидировать в Примере, но теперь их отрыв от второго "Атлетико" составляет один зачетный пункт. Следующий матч в чемпионате "Реал" проведет именно против "матрасников" 8 февраля.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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