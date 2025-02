Реал оформил самый высокий за 19 лет процент владения мячом в гостевом матче Ла Лиги

"Эспаньол" во вчерашнем поединке 22 тура чемпионата Испании победил "Реал" со счетом 1:0. Правда, был в этом матче и позитив для "сливочных".

Подопечные Анчелотти владели мячом 76% игрового времени. Это самый высокий результат "Реала" в выездном матче Ла Лиги с сезона 2005/2006 гг.

