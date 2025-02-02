Барселона - Алавес: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпиона Испании

"Барселона" после успешного завершения основного этапа Лиги чемпионов будет пытаться улучшать ситуацию в Ла Лиге. Их же сегодняшние соперники "Алавес" подходит в позитивном настроении после ряда относительно удачных результатов в чемпионате Испании.

Барселона - Алавес

2 февраля 2025, 15:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Трансляция: MEGOGO Футбол Первый