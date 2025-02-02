  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона - Алавес: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпиона Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона - Алавес: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпиона Испании

Испания

Барселона в интересах победа, после осечки Реала

Барселона - Алавес: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпиона Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" после успешного завершения основного этапа Лиги чемпионов будет пытаться улучшать ситуацию в Ла Лиге. Их же сегодняшние соперники "Алавес" подходит в позитивном настроении после ряда относительно удачных результатов в чемпионате Испании.

Favbet
1.22
7.00
13.00
Узнать больше

Барселона - Алавес

2 февраля 2025, 15:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Трансляция: MEGOGO Футбол Первый

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция: Барселона - Алавес
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Главный тренер Реал Мадрида объяснил проигрыш в 22 туре
yellow-arrow
Артур Мело продлил контракт с Ювентусом перед переходом в Жирону
yellow-arrow
Реал Мадрид продолжает интересоваться игроками Ливерпуля
Барселона Алавес (Витория-Гастейс)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости