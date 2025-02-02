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Барселона - Алавес: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпиона Испании
Барселона в интересах победа, после осечки Реала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" после успешного завершения основного этапа Лиги чемпионов будет пытаться улучшать ситуацию в Ла Лиге. Их же сегодняшние соперники "Алавес" подходит в позитивном настроении после ряда относительно удачных результатов в чемпионате Испании.
Барселона - Алавес
2 февраля 2025, 15:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.
Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Трансляция: Барселона - АлавесСмотреть трансляцию
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