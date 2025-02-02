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Реал Мадрид продолжает интересоваться игроками Ливерпуля
На этот раз Реал заинтересован в Ибраиме Конате
Getty Images / Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" после заинтересованности Вирджилом ван Дейком и Трентом Александер-Арнольдом переключился на Ибраима Конате.
Ибраим Конате является центральным защитником "Ливерпуля". По информации El Gol Digital, мадридский "Реал" считает, что покупка этого игрока является самой реалистичной.
Ранее 25-летний французский футболист сообщал о том, что "Ливерпуль" предложил ему новый контракт. Напомним, что текущий контракт "Конате" с английской командой рассчитан до 30 июня 2026 года.
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