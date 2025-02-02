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Главный тренер Реал Мадрида объяснил проигрыш в 22 туре

Испания

Оценил игру

Главный тренер Реал Мадрида объяснил проигрыш в 22 туре

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера в рамках 22-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" проиграл со счетом 1:0.

Читайте такжеЗа количество ударов и контроль мяча очки не дают. Эспаньол – Реал Мадрид 1:0. Обзор матча

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти прокомментировал поражение:

"Тяжелый, тяжелый матч. Кое-что у нас получалось, например, владение мячом, особенно во втором тайме. Также мы создавали моменты: отмененный гол, попадание в штангу, 20 ударов по воротам.

Мы контролировали игру, но "Эспаньол" был очень хорош в переходных фазах и успешно оборонялся. Они подловили нас и убили. Они сыграли так, как хотели сыграть."

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Bаrcelinius
02.02.2025 в 11:48
Это называется одним словом, Карла, - НЕПРУХА. Как было у Барсы с пальмасом и леганесом.
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
02.02.2025 в 11:48
Это называется одним словом, Карла, - НЕПРУХА. Как было у Барсы с пальмасом и леганесом.
Ответить
0
0

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