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Главный тренер Реал Мадрида объяснил проигрыш в 22 туре
Оценил игру
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в рамках 22-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" проиграл со счетом 1:0.
Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти прокомментировал поражение:
"Тяжелый, тяжелый матч. Кое-что у нас получалось, например, владение мячом, особенно во втором тайме. Также мы создавали моменты: отмененный гол, попадание в штангу, 20 ударов по воротам.
Мы контролировали игру, но "Эспаньол" был очень хорош в переходных фазах и успешно оборонялся. Они подловили нас и убили. Они сыграли так, как хотели сыграть."
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