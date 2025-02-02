Главный тренер Реал Мадрида объяснил проигрыш в 22 туре

Вчера в рамках 22-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" проиграл со счетом 1:0.

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти прокомментировал поражение:

"Тяжелый, тяжелый матч. Кое-что у нас получалось, например, владение мячом, особенно во втором тайме. Также мы создавали моменты: отмененный гол, попадание в штангу, 20 ударов по воротам.

Мы контролировали игру, но "Эспаньол" был очень хорош в переходных фазах и успешно оборонялся. Они подловили нас и убили. Они сыграли так, как хотели сыграть."