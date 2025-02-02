Полузащитник "Челси" перешёл в середняка Серии А.

Чезаре Касадеи официально перешёл в "Торино". Об этом сообщил итальянский клуб.

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Cesare Casadei

10 gennaio 2003, Ravenna

Centrocampista, Torino Football Club pic.twitter.com/UVfwmoXZaf — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 2, 2025

Трансфер итальянского футболиста обошёлся в 15 млн евро. В договор включён пункт об получении 15% от следующих продаж футболиста.

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В этом сезоне Чезаре Касадеи сыграл 6 матчей за "Челси", в которых результативными действиями не отметился, но получил две жёлтых карточки в матче Лиги Конференций.

TransferMarkt оценивает футболиста в 10 млн евро.