  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Полузащитник Челси перешёл в середняка Серии А
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Челси перешёл в середняка Серии А

Испания

Усиление подъехало

Полузащитник Челси перешёл в середняка Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Челси" перешёл в середняка Серии А.

Чезаре Касадеи официально перешёл в "Торино". Об этом сообщил итальянский клуб.

Трансфер итальянского футболиста обошёлся в 15 млн евро. В договор включён пункт об получении 15% от следующих продаж футболиста.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Чезаре Касадеи сыграл 6 матчей за "Челси", в которых результативными действиями не отметился, но получил две жёлтых карточки в матче Лиги Конференций.

TransferMarkt оценивает футболиста в 10 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Реал назвал сроки возвращения ключевого защитника
yellow-arrow
Реал не забил в выездном матче чемпионата Испании впервые за 32 тура
yellow-arrow
Известно, из-за какой команды топ-клубы Ла Лиги теряли больше всего баллов
Челси (Лондон) Торино Чезаре Казадеи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Torino
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости