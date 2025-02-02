Известно, из-за какой команды топ-клубы Ла Лиги теряли больше всего баллов

Как сообщает Педро Мартина в Х, "Эспаньол" — первая команда в чемпионате Испании в XXI веке, чаще всего "грабившая" баллы в топ-команд Ла Лиги, а именно "Реала" и "Барсы".

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Как отмечает журналист, за этот период от "Эспаньола" "Барселона" потеряла 21 балл, а мадридцы – 26.

Также за всю историю Ла Лиги "Эспаньол" отобрал у "Барселоны" 112 очков, а "Реал Мадрида" – 117 очков.