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Известно, из-за какой команды топ-клубы Ла Лиги теряли больше всего баллов

Испания

Босс Эспаньол

Известно, из-за какой команды топ-клубы Ла Лиги теряли больше всего баллов

Фото: twitter.com/RCDEspanyol

Новина українською

Как сообщает Педро Мартина в Х, "Эспаньол" — первая команда в чемпионате Испании в XXI веке, чаще всего "грабившая" баллы в топ-команд Ла Лиги, а именно "Реала" и "Барсы".

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Как отмечает журналист, за этот период от "Эспаньола" "Барселона" потеряла 21 балл, а мадридцы – 26.

Также за всю историю Ла Лиги "Эспаньол" отобрал у "Барселоны" 112 очков, а "Реал Мадрида" – 117 очков.

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Барселона Реал (Мадрид) Эспаньол (Барселона)
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Источник:
pedritonumeros
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Bаrcelinius
02.02.2025 в 12:43
Шо, скотоньол, как бы уже и не мадридская подстилка? ну-ну...
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
02.02.2025 в 12:43
Шо, скотоньол, как бы уже и не мадридская подстилка? ну-ну...
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0
0
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Spokoyno (Київ)
02.02.2025 в 12:15
Ти диви А вважалося, що Еспаньол намагається лише з Барселоною "побитися" за звання кращого клубу Каталонії!
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