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Реал не забил в выездном матче чемпионата Испании впервые за 32 тура

Испания

Прервалась лучшая серия за последние семь лет

Реал не забил в выездном матче чемпионата Испании впервые за 32 тура

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче испанской Ла Лиги "Эспаньол" дома в матче против "Реала" оставил свои ворота сухими. "Сливочные" не забили впервые за 32 последних гостевых поединка чемпионата.

Эта серия стала лучшей за более, чем последние семь лет. В период с января 2016 по октябрь 2017 "Реал" отмечался в 35 подряд выездных матчах Примеры, сообщает Opta

В последний раз подопечные Анчелотти не забивали в поединке против "Валенсии" 21 мая. Тогда мадридцы проиграли в гостях с аналогичным вчерашнему счетом 0:1.

"Реал" продолжает лидировать в турнирной таблице, однако отрыв от второго "Атлетико" составляет один зачетный пункт. Именно эти две команды встретятся на следующей неделе в очном противостоянии на Бернабеу.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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