Реал не забил в выездном матче чемпионата Испании впервые за 32 тура

Во вчерашнем матче испанской Ла Лиги "Эспаньол" дома в матче против "Реала" оставил свои ворота сухими. "Сливочные" не забили впервые за 32 последних гостевых поединка чемпионата.

Эта серия стала лучшей за более, чем последние семь лет. В период с января 2016 по октябрь 2017 "Реал" отмечался в 35 подряд выездных матчах Примеры, сообщает Opta

