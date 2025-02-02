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Реал не забил в выездном матче чемпионата Испании впервые за 32 тура
Прервалась лучшая серия за последние семь лет
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче испанской Ла Лиги "Эспаньол" дома в матче против "Реала" оставил свои ворота сухими. "Сливочные" не забили впервые за 32 последних гостевых поединка чемпионата.
Эта серия стала лучшей за более, чем последние семь лет. В период с января 2016 по октябрь 2017 "Реал" отмечался в 35 подряд выездных матчах Примеры, сообщает Opta
31 - Real Madrid have ended a run of 31 consecutive LaLiga away games scoring at least one goal. It was their best run since one of 35 games between January 2016 and October 2017. Stumble. pic.twitter.com/eFj6dwCodD— OptaJose (@OptaJose) February 1, 2025
В последний раз подопечные Анчелотти не забивали в поединке против "Валенсии" 21 мая. Тогда мадридцы проиграли в гостях с аналогичным вчерашнему счетом 0:1.
"Реал" продолжает лидировать в турнирной таблице, однако отрыв от второго "Атлетико" составляет один зачетный пункт. Именно эти две команды встретятся на следующей неделе в очном противостоянии на Бернабеу.
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