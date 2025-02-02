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Реал назвал сроки возвращения ключевого защитника
Впереди важные матчи
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" назвал сроки возвращения ключевого защитника.
Испанский клуб провёл тестирование травмировавшегося защитника Антонио Рюдигера. У немецкого футболиста выявили травму двуглавой мышцы бедра правой ноги.
Защитник пропустит примерно месяц. При таком раскладе, игрок пропустит 3 матча Ла Лиги, 2 матча Лиги Чемпионов и матч Кубка Испании:
- Леганес – Реал (Кубок Испании, 05.02)
- Реал – Атлетико (Ла Лига, 08.02)
- Манчестер Сити – Реал (Лига Чемпионов, 11.02)
- Осасуна – Реал (Ла Лига, 15.02)
- Реал – Манчестер Сити (Лига Чемпионов, 19.02)
- Реал – Жирона (Ла Лига, 23.02)
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Напомним, что в матче против "Эспаньола" (0:1) Рюдигера заменили на 15-й минуте. Игрок держался за ногу.
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Источник:Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
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Bаrcelinius
02.02.2025 в 12:48
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