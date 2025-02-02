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Реал назвал сроки возвращения ключевого защитника

Испания

Впереди важные матчи

Реал назвал сроки возвращения ключевого защитника

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" назвал сроки возвращения ключевого защитника.

Испанский клуб провёл тестирование травмировавшегося защитника Антонио Рюдигера. У немецкого футболиста выявили травму двуглавой мышцы бедра правой ноги.

Защитник пропустит примерно месяц. При таком раскладе, игрок пропустит 3 матча Ла Лиги, 2 матча Лиги Чемпионов и матч Кубка Испании:

  • Леганес – Реал (Кубок Испании, 05.02)
  • Реал – Атлетико (Ла Лига, 08.02)
  • Манчестер Сити – Реал (Лига Чемпионов, 11.02)
  • Осасуна – Реал (Ла Лига, 15.02)
  • Реал – Манчестер Сити (Лига Чемпионов, 19.02)
  • Реал – Жирона (Ла Лига, 23.02)
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Напомним, что в матче против "Эспаньола" (0:1) Рюдигера заменили на 15-й минуте. Игрок держался за ногу.

Читайте такжеРюдигер травмировался в матче Ла Лиги. Впереди у Реала важные поединки
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Bаrcelinius
02.02.2025 в 12:48
Безумовно це тяжка втрата для среала. Так шо радіємо хлопці, радіємо! Ні, не травмі Рюдігера, а майбутнім поразкам среала.
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Комментарии 1
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Bаrcelinius
02.02.2025 в 12:48
Безумовно це тяжка втрата для среала. Так шо радіємо хлопці, радіємо! Ні, не травмі Рюдігера, а майбутнім поразкам среала.
Ответить
0
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