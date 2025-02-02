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Жирона – Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Жирона – Лас-Пальмас: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.02.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Жирона – Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Жирона" в заключительном матче 22-го тура Ла Лиги примет "Лас-Пальмас". Команда Цыганкова проиграла 2 последних матча в Примере и опустилась на 8-ю позицию. "Лас-Пальмас" находится на 15-й позиции, но зона вылета всего на расстоянии двух очков.

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Поединок двадцать второго тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Жирона" – "Лас-Пальмас" состоится в понедельник, 3 февраля 2025, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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