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Жирона – Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Жирона – Лас-Пальмас: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.02.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" в заключительном матче 22-го тура Ла Лиги примет "Лас-Пальмас". Команда Цыганкова проиграла 2 последних матча в Примере и опустилась на 8-ю позицию. "Лас-Пальмас" находится на 15-й позиции, но зона вылета всего на расстоянии двух очков.
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Поединок двадцать второго тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Жирона" – "Лас-Пальмас" состоится в понедельник, 3 февраля 2025, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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