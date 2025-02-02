Карло Анчелотти: Нам непонятно, почему судья не показал красную карточку

Тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал "важное" судейское решение в матче против "Эспаньола".

По его словам, непонятно, почему судья не дал красную карточку Карлосу Ромеро за фол на Мбаппе.

"Решение, принятое судьёй и VAR, необъяснимо. Все это видели. Самое важное — защитить игрока. Это явный фол, очень грубый подкат.

К счастью, ничего серьезного не произошло, но для этого есть VAR. Нам непонятно, почему он не показал красную карточку", - сказал Анчелотти на пресс-конференции.