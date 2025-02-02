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Даже машины выехали на поле. Барселона и Алавес сделали вынужденные замены в матче. Известно почему

Испания

Это серьёзно

Даже машины выехали на поле. Барселона и Алавес сделали вынужденные замены в матче. Известно почему

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" и "Алавес" сделали вынужденные замены в матче Ла Лиги.

На восьмой минуте футболисты "Алавеса" пытались передать мяч в штрафную "Барселоны". Но в конце минуты в прыжке столкнулись Томас Конечны и Гави. Оба футболиста оказались на газоне, судья подозвал медиков.

Даже машины выехали на поле. Барселона и Алавес сделали вынужденные замены в матче. Известно почему - изображение 1Даже машины выехали на поле. Барселона и Алавес сделали вынужденные замены в матче. Известно почему - изображение 2Даже машины выехали на поле. Барселона и Алавес сделали вынужденные замены в матче. Известно почему - изображение 3

Позже на поле появились машины и футболистам готовить носилки.

Даже машины выехали на поле. Барселона и Алавес сделали вынужденные замены в матче. Известно почему - изображение 4

Однако, Гави встал, пошёл в тренерскую зону и стал просить врачей, чтобы ему разрешили вернуться на поле. Но врачи сказали, что у испанца подозрение на сотрясение мозга и увели его в подтрибунке.

Томаса Конечного увезли на машине.

Даже машины выехали на поле. Барселона и Алавес сделали вынужденные замены в матче. Известно почему - изображение 5Даже машины выехали на поле. Барселона и Алавес сделали вынужденные замены в матче. Известно почему - изображение 6
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"Барселона" и "Алавес" ушли на перерыв при счёте 0:0.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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