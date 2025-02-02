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Даже машины выехали на поле. Барселона и Алавес сделали вынужденные замены в матче. Известно почему
Это серьёзно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" и "Алавес" сделали вынужденные замены в матче Ла Лиги.
На восьмой минуте футболисты "Алавеса" пытались передать мяч в штрафную "Барселоны". Но в конце минуты в прыжке столкнулись Томас Конечны и Гави. Оба футболиста оказались на газоне, судья подозвал медиков.
Позже на поле появились машины и футболистам готовить носилки.
Однако, Гави встал, пошёл в тренерскую зону и стал просить врачей, чтобы ему разрешили вернуться на поле. Но врачи сказали, что у испанца подозрение на сотрясение мозга и увели его в подтрибунке.
Томаса Конечного увезли на машине.
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"Барселона" и "Алавес" ушли на перерыв при счёте 0:0.
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