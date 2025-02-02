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Примера. Барселона – Алавес 1:0. Гол Левандовски приносит каталонцам три очка

Испания
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"Барселона" минимально обыграла "Алавес" в матче 22-го тура Примеры.

Примера. Барселона – Алавес 1:0. Гол Левандовски приносит каталонцам три очка

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед матчем у команд были определенные кадровые проблемы. У "Барселоны" не сыграли травмированные Кристенсен, Тер Штеген и Дани Ольмо, уже приступил к тренировкам, но оказался на скамейке запасных Иньиго Мартинес. У "Алавеса" травмирован основной голкипер Антонио Сивера, мышечное повреждение получил Хоан Хордан. Из-за перебора желтых карт не мог играть Абкар.

С первых минут "Барселона" взяла мяч под свой контроль. Уже на 5 минуте Рафинья после передаче Ямаля пробивал в дальний угол, но круглый пролетел рядом со штангой. На 9 минуте жестко столкнулись головами Гави и Конечны. Оба в итоге покинули поле. Если Гави рвался в бой и его пришлось убеждать покинуть поле, то Конечны самостоятельно не смог покинуть газон.

"Алавес" пытался не отсиживаться в обороне, однако высокая линия обороны каталонцев постоянно "ловила" игроков атаки соперника в офсайдную ловушку. За полчаса игры офсайд у гостей был зафиксирован 5 раз. У хозяев напомнил о себе Роберт Левандовски, нанесший мощный удар с предела штрафной, однако мяч пролетел вдали от правой стойки.

В первой половине игры "Барселона" контролировала ход игры, но без особых обострений. За весь первый тайм каталонцы нанесли первый и единственный удар в створ ворот на 43 (!) минуте. Это Педри пробил с границы штрафной низом по центру ворот, что не создало проблем для Овоно. Уже в добавленное к первому тайму арбитром время Рафинья выполнял достаточно опасный штрафной удар, однако попал в стенку.

Второй тайм "Барселона" начала более агрессивно. Были видны последствия серьезного разговора в перерыве тренерского штаба с командой. После навеса с фланга от Ямаля Роберт Левандовски пробил головой в нескольких сантиметрах от левой стойки.

Через несколько минут Ламин Ямаль с предела штрафной нанес удар под перекладину, но Овоно парировал мяч и перевел его на угловой. В конце концов давление хозяев дало свой результат. Трехходовка Педри-Ямаль-Левандовски завершилась голом поляка, замкнувшего в ближний угол прострел Ямаля. 1:0.

После забитого гола хозяева держали ситуацию под контролем и атаковали. После резкого удара Феррана Торреса, заменившего Рафинью, мяч летел точно в правый угол ворот, но Овоно совершил хороший сейв и парировал удар. Почти сразу Фермин Лопес пытался запереть прострельную передачу с фланга, но не смог дотянуться до мяча.

До конца матча любопытных событий не произошло. "Барселона" в эконом-режиме победила, но было заметно, что при необходимости каталонцы могли добавить в любой момент. С другой стороны "сине-гранатовые" ничего не дали создать сопернику. "Барселона" набрала 45 очков и теперь отстает от "Атлетико" на 3 очка, а от "Реала" на 4. "Алавес" остался на 18-й позиции с 21 очком в активе.

22-й тур Примеры
Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" - "Алавес" 1:0
Гол: Левандовски, 61

"Барселона": Щенсны – Бальде (Мартин, 83), Кубарси, Араухо (Э. Гарсия, 46), Кунде – Гави (Ф. Лопес, 15), Касадо (де Йонг, 46), Педри – Ямаль, Левандовски (П .Виктор, 90+1), Рафинья (Торрес, 67).

"Алавес": Овоно – Теналья, Моуриньо, Диарра, Санчес – Висенте (Новоа Рамос, 76), Бланко, Гевара (Вильялибре, 90+2), Конечни (К. Мартин, 15) – К. Гарсия, Гуриди (Т. Мартинес, 76).

Предупреждения: Гави, 7, Араухо, 34, Ф. Лопес, 89, Ямаль, 89 – Теналья, 56.

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1 голосов
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.02.2025 в 17:32
Барселоне немного повезло..., что матч не судил известный пересовский провокатор по фамилии мансана. Но и этот арбитр, позволил Алавесу уж очень много! Только, почему-то, карточки сыпались игрокам Барселоны. А будь мансана, то он обязательно нашел бы повод для удаления игрока Барселоны. Манера работы на матчах Барселоны мансаны проста, как хозяйственное мыло. Он позволяет соперникам Барселоны играть грубо и калечить игроков Барсы, а когда каталонцы, видя, что арбитр такую игру допускает, типа, даёт играть, начинают отвечать тем же, вот тут и тянется коррупционная и взяточная рука мансаны к разноцветным крточкам для игроков Барселоны. Предполагаю, что арбитр сегодняшнего матча выполнял одну и инструкций мадридского путэна, которая заключается в следующем: набросать игрокам Барселоны побольше карточек, чтоб, к концу сезона, а, конкретно, перед майским класико арбитры могли отцепить пару лидеров от класико. Мансана всегда так делал, кому надо, приведу примеры. Ну и информация, относящая нас к матчу в Аталантой... По ходу матча с Аталантой, я считал онлайн варианты, на кого выходит реал.. Конечно, ситуация менялась в других матчах...И это было трудно сделать на все 100%... Но, я не ошибся... Сегодня вышла инфа в исп СМИ...Итак, если бы Щесны не пропустил второй гол между ног..., реалу предстояло бы играть со "Спортингом"... Поздравления всем, кто за Барсу!!!
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Комментарии 21
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.02.2025 в 17:32
Барселоне немного повезло..., что матч не судил известный пересовский провокатор по фамилии мансана. Но и этот арбитр, позволил Алавесу уж очень много! Только, почему-то, карточки сыпались игрокам Барселоны. А будь мансана, то он обязательно нашел бы повод для удаления игрока Барселоны. Манера работы на матчах Барселоны мансаны проста, как хозяйственное мыло. Он позволяет соперникам Барселоны играть грубо и калечить игроков Барсы, а когда каталонцы, видя, что арбитр такую игру допускает, типа, даёт играть, начинают отвечать тем же, вот тут и тянется коррупционная и взяточная рука мансаны к разноцветным крточкам для игроков Барселоны. Предполагаю, что арбитр сегодняшнего матча выполнял одну и инструкций мадридского путэна, которая заключается в следующем: набросать игрокам Барселоны побольше карточек, чтоб, к концу сезона, а, конкретно, перед майским класико арбитры могли отцепить пару лидеров от класико. Мансана всегда так делал, кому надо, приведу примеры. Ну и информация, относящая нас к матчу в Аталантой... По ходу матча с Аталантой, я считал онлайн варианты, на кого выходит реал.. Конечно, ситуация менялась в других матчах...И это было трудно сделать на все 100%... Но, я не ошибся... Сегодня вышла инфа в исп СМИ...Итак, если бы Щесны не пропустил второй гол между ног..., реалу предстояло бы играть со "Спортингом"... Поздравления всем, кто за Барсу!!!
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Море23 (Одесса)
02.02.2025 в 17:18
А барса усталая барса без скорости против автобусов не чего не может.спасидо ямалю который тянул один команду и феерил .без него была бы потеря очков
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Море23 (Одесса)
02.02.2025 в 17:17
Флик загонял в прошлом матче основу в итоге Левандовский усталый .ямаль в конце тоже ели ходил ,а Рафа карточку получил потому как тоже усталость сказывается
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Bаrcelinius
02.02.2025 в 17:22
Флику сегодня просто неимоверно повезло, шо Барса вырвала 3 очка. Лева мог и промахнуться по мячу. Мы знаем, он это умеет. А больше стопудовых моментов и не было.
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Bаrcelinius
02.02.2025 в 17:14
(18+) Ну и отдельно по судье. П И Д А Р А С.
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Bаrcelinius
02.02.2025 в 17:10
В первом тайме вообще был полный пздц. Я был просто в ах.уе. Извиняюсь за мат, я сейчас на эмоциях.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
02.02.2025 в 17:14
Видихни, Олеже і заспокойся, все позаду!Три очки отримали, вони особливо цінні після вчорашнього осічки Реала. В лютому графік в Барси не важкий, є час зробити висновки... (сподіваюсь)
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Bаrcelinius
02.02.2025 в 17:16
Спасибо брат. )
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
02.02.2025 в 17:08
Барса останнім часом призвичаїла своїх вболівальників до феєрії голів, тому сьогодні матч виглядав надто сирим і не настільки цікавим, але як не як перемога, хоч і не переконлива.Також дивно бачити вкінці матчу, як каталонці відбиваються від атак, ніби вони грають з топ клубом. Якась непотрібна нервозність була і не обов'язкові жовті картки в Лопеса і Ямаля.Хоч Щенсни і не пропустив, але коли він на виході грає, то завжди є побоювання, що щось начудить, не є він надійним... З перемогою, барселонці!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.02.2025 в 17:09
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Море23 (Одесса)
02.02.2025 в 17:19
Щесный это дно
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Bаrcelinius
02.02.2025 в 17:29
Когда этот стрёмный пшек стоит на воротах у меня мандраж. Когда он выходит на перехват или выбивает/возится с мячём у меня сердце останавливается. Ну его нах.
 
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Bаrcelinius
02.02.2025 в 17:32
Видел, как он головой мяч выбивал? Это же пздц, это же цирк с конями. И так в КАЖДОМ матче.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.02.2025 в 17:07
Никогда такой Алавес не видел. Видать хороший бонус был обещан. Да и судья….. Даже Алграб в свинарнике это заметил.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.02.2025 в 17:20
рабыня в свинарнике - 5 баллов!)))
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Spokoyno (Київ)
02.02.2025 в 17:07
Так гра така собі... Основа не на свіжих ногах тому +3 в таблицю і все! Утім після вчорашнього суддівство зашкалює! Пе...сов посланець вирішив посадити всіх гравців блаугранос на картки! Яскравий приклад Ямаль! Скільки його разів били, тримали, штовхали і жодної картки, а от коли Ламін зачепивши м'яч доторкнувся до ноги суперника одразу картку отримав Правильно, що Гаві і Араухо замінили, бо обидва різки і точно отримали по другій картці!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.02.2025 в 17:08
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Spokoyno (Київ)
02.02.2025 в 17:12
А як же Якщо б своєчасно 50 мл бренді не прийняв Лева і з другого убойного промазав
 
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Bаrcelinius
02.02.2025 в 17:02
Сс.ука блъ, я давно так не волновался. Как так играть с аутсайдером??? Усталость? Наверное. Ладно, х..й с ним. С победой барселонцы! с очень трудной и нервной...
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.02.2025 в 17:08
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Michael-K (Івано-Франківськ)
02.02.2025 в 17:10
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