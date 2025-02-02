Примера. Барселона – Алавес 1:0. Гол Левандовски приносит каталонцам три очка

Перед матчем у команд были определенные кадровые проблемы. У "Барселоны" не сыграли травмированные Кристенсен, Тер Штеген и Дани Ольмо, уже приступил к тренировкам, но оказался на скамейке запасных Иньиго Мартинес. У "Алавеса" травмирован основной голкипер Антонио Сивера, мышечное повреждение получил Хоан Хордан. Из-за перебора желтых карт не мог играть Абкар.

С первых минут "Барселона" взяла мяч под свой контроль. Уже на 5 минуте Рафинья после передаче Ямаля пробивал в дальний угол, но круглый пролетел рядом со штангой. На 9 минуте жестко столкнулись головами Гави и Конечны. Оба в итоге покинули поле. Если Гави рвался в бой и его пришлось убеждать покинуть поле, то Конечны самостоятельно не смог покинуть газон.

"Алавес" пытался не отсиживаться в обороне, однако высокая линия обороны каталонцев постоянно "ловила" игроков атаки соперника в офсайдную ловушку. За полчаса игры офсайд у гостей был зафиксирован 5 раз. У хозяев напомнил о себе Роберт Левандовски, нанесший мощный удар с предела штрафной, однако мяч пролетел вдали от правой стойки.

В первой половине игры "Барселона" контролировала ход игры, но без особых обострений. За весь первый тайм каталонцы нанесли первый и единственный удар в створ ворот на 43 (!) минуте. Это Педри пробил с границы штрафной низом по центру ворот, что не создало проблем для Овоно. Уже в добавленное к первому тайму арбитром время Рафинья выполнял достаточно опасный штрафной удар, однако попал в стенку.

Второй тайм "Барселона" начала более агрессивно. Были видны последствия серьезного разговора в перерыве тренерского штаба с командой. После навеса с фланга от Ямаля Роберт Левандовски пробил головой в нескольких сантиметрах от левой стойки.

Через несколько минут Ламин Ямаль с предела штрафной нанес удар под перекладину, но Овоно парировал мяч и перевел его на угловой. В конце концов давление хозяев дало свой результат. Трехходовка Педри-Ямаль-Левандовски завершилась голом поляка, замкнувшего в ближний угол прострел Ямаля. 1:0.

После забитого гола хозяева держали ситуацию под контролем и атаковали. После резкого удара Феррана Торреса, заменившего Рафинью, мяч летел точно в правый угол ворот, но Овоно совершил хороший сейв и парировал удар. Почти сразу Фермин Лопес пытался запереть прострельную передачу с фланга, но не смог дотянуться до мяча.

До конца матча любопытных событий не произошло. "Барселона" в эконом-режиме победила, но было заметно, что при необходимости каталонцы могли добавить в любой момент. С другой стороны "сине-гранатовые" ничего не дали создать сопернику. "Барселона" набрала 45 очков и теперь отстает от "Атлетико" на 3 очка, а от "Реала" на 4. "Алавес" остался на 18-й позиции с 21 очком в активе.

22-й тур Примеры

Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" - "Алавес" 1:0

Гол: Левандовски, 61

"Барселона": Щенсны – Бальде (Мартин, 83), Кубарси, Араухо (Э. Гарсия, 46), Кунде – Гави (Ф. Лопес, 15), Касадо (де Йонг, 46), Педри – Ямаль, Левандовски (П .Виктор, 90+1), Рафинья (Торрес, 67).

"Алавес": Овоно – Теналья, Моуриньо, Диарра, Санчес – Висенте (Новоа Рамос, 76), Бланко, Гевара (Вильялибре, 90+2), Конечни (К. Мартин, 15) – К. Гарсия, Гуриди (Т. Мартинес, 76).

Предупреждения: Гави, 7, Араухо, 34, Ф. Лопес, 89, Ямаль, 89 – Теналья, 56.