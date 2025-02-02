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Примера. Победы Валенсии и Осасуны
Состоялись очередные матчи в 22 туре Примеры
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"Валенсия" после разгрома от "Барселоны" в прошлом туре сумела реабилитироваться перед своими болельщиками. Подопечные Корберана повели в счете перед самым перерывом благодаря усилиям Риохи. Во втором тайме команда с Виго сравняла счет – отличился Пабло Дуран. Но уже через 3 минуты Хави Герра установил окончательный счет матча – 2:1.
"Сельта" с 25-ю очками осталась на 13-й позиции в турнирной таблице Примеры, тогда как "Валенсия" с 19-ю баллами находится на 19-й строчке.
Примера. 22-й тур
Валенсия - Сельта 2:1
Голы: Риоха, 44, Герра, 68 – Дуран, 65
Валенсия: Мамардашвили – Фулькье (Диакаби, 81), Москера, Таррега, Гая – Д.А. Лопес (Перес, 87), Герра (Пепелу, 80), Барренечеа (Гильямон, 87), Риоха – Алмейда, Дуро (Садик, 66).
Сельта: Гвайта – Родригес, Старфельт, Домингес (Лопес, 87) – Каррейра, Бельтран (Родригес, 58), Мориба, Серви (Дувикас, 70) – Дуран, Сведберг (Лосада, 70) – Иглесиас (Гонсалес Мартинес, 58).
Предупреждения: Барренечеа, 67 – Мориба, 67, Старфельт, 83.
В рамках 22-го тура испанской Примеры "Осасуна" принимала "Реал Сосьедад". Команды соседствовали в турнирной таблице, поэтому ожидался интересный матч. Хозяева победили благодаря дублю хорватского центрфорварда Анте Будимира. Гости ответили голом Оскарссона уже в компенсированное арбитром время.
Благодаря этой победе "Осасуна" опередила "Реал Сосьедад" в турнирной таблице и занимает 8-ю позицию, в то время как баски теперь 11-е.
Примера. 22-й тур
Осасуна - Реал Сосьедад 2:1
Голы: Будимир, 34, 74 – Оскарссон, 90+4
Осасуна: Эррера – Аресо, Бойомо, Катена, Крус (М. Гомес, 71) – Монкайола, Торро (Муньос, 71), Орос – Р. Гарсия (Сарагоса, 86), Будимир (Рауль, 86), Барха (Бретонес, 57).
Реал Сосьедад: Ремиро – Арамбуру, Субельдия (Элустондо, 79), Агерд, Лопес – Кубо (Беккер, 78), Субименди, Оласогости (Мендес, 66), Барренечеа (Оскарссон, 66) – Оярсабаль (захарян, 7).
Предупреждения: Торро, 16, Будимир, 45+1, Эррера, 70 – Субельдия, 39, Оласогости, 59, Сучич, 90+6.
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