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Флик - после 1:0 с Алавесом: Очень доволен командой. Соперник отлично защищался

Испания

Пришлось понервничать

Флик - после 1:0 с Алавесом: Очень доволен командой. Соперник отлично защищался

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал минимальную победу над "Алавесом" в матче 22-го тура чемпионата Испании.

"Это была тяжелая игра, которая потребовала больших усилий. Было очень важно набрать три очка, учитывая вчерашний результат "Реала".

Мы показали футболистам, какое пространство атаковать, и работали над поиском лучших позиций для взятия ворот. Второй тайм был намного лучше. Я очень доволен командой. Мы пытались забить голы, но это было непросто, так как соперник отлично защищался.

Ямаль? Он гений. То, что он делал, в некоторые моменты было невероятным. Я очень рад, что он играет за "Барселону", это потрясающе. В свои 17 лет он выступает невероятно.

"Атлетико" и "Реал" — две великие команды. Я думаю, сейчас лучше сосредоточиться на своей команде. Мы должны сделать свою работу, мы отстаем на несколько очков, поэтому нам нужно выигрывать и оказывать на них давление, это важно", - приводит слова Флика Barca Universal.

В турнирной таблице Ла Лиги "Барса" идет на 3-м месте и отстает от "Атлетико" и "Реала" на 3 и 4 очка, соответственно.

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Барселона Алавес (Витория-Гастейс) Ханси Флик
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.02.2025 в 11:58
Сказать о том, что фло перес, этот мадридский путэн в бешенстве, это не сказать ничего! В начале чемпионата, после того, как к команде присоединился любитель проституток и покуриватель кальяна из Франции, и сам перес и фанаты команды были в настроении, мол, "шо там бегать по полю зря, заносите уже все испанские трофеи в наш музей".. Но, после того, как 17-летние пацаны унизили миллионеров на Бернабеу 0-4, настроение у мадридского путэна резко изменилось. И срочно была дана команда арбитрам и всему персоналу технического комитета Исп. фед. футбола, гнобить и убивать Барсу. Ну а после ещё одного унижения (2-5, суперкубок), пересовские проститутки уже внаглую, ничего не стесняясь начали назначать на матчи Барселоны родственников тех, кто работает в структурах позорного реала. Таким образом, на сегодня мадридский путэн отобрал у Барселоны 12 пунктов в турнирной таблице. И вот вчерашний матч с Алавес... Вы только вдумайтесь!!! Соперник играет в кость, лупит по ногам, регулярно фолит и арбитр за 20 фолов в матче выписывает Алавесу только две ж/к. В то время, как Барса получает 5 ж/к за ... 8 фолов.... Это кто-то ещё такое видел??? .... Вы никогда не увидите, как мафиози фло перес будет рвать волосы на лысине, сидя на трибуне, он всегда будет изображать невозмутимость... Но у себя в кабинете, он дает выход своей истерике в телефонном режиме... Места мало и арбитрам и всем кто рядом... Вот именно потому так пахабно судил арбитр вчерашний матч Барселоны, потому что перес рвал и метал после унижения от Эспаньола... Почитайте испанские форумы фанатов футбола... Там говорят и мыслят точно также, как я написал выше. Кому интересно, могу разместить здесь высказывания фанатов футбола с испанских футольных чатов.
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Комментарии 1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.02.2025 в 11:58
Сказать о том, что фло перес, этот мадридский путэн в бешенстве, это не сказать ничего! В начале чемпионата, после того, как к команде присоединился любитель проституток и покуриватель кальяна из Франции, и сам перес и фанаты команды были в настроении, мол, "шо там бегать по полю зря, заносите уже все испанские трофеи в наш музей".. Но, после того, как 17-летние пацаны унизили миллионеров на Бернабеу 0-4, настроение у мадридского путэна резко изменилось. И срочно была дана команда арбитрам и всему персоналу технического комитета Исп. фед. футбола, гнобить и убивать Барсу. Ну а после ещё одного унижения (2-5, суперкубок), пересовские проститутки уже внаглую, ничего не стесняясь начали назначать на матчи Барселоны родственников тех, кто работает в структурах позорного реала. Таким образом, на сегодня мадридский путэн отобрал у Барселоны 12 пунктов в турнирной таблице. И вот вчерашний матч с Алавес... Вы только вдумайтесь!!! Соперник играет в кость, лупит по ногам, регулярно фолит и арбитр за 20 фолов в матче выписывает Алавесу только две ж/к. В то время, как Барса получает 5 ж/к за ... 8 фолов.... Это кто-то ещё такое видел??? .... Вы никогда не увидите, как мафиози фло перес будет рвать волосы на лысине, сидя на трибуне, он всегда будет изображать невозмутимость... Но у себя в кабинете, он дает выход своей истерике в телефонном режиме... Места мало и арбитрам и всем кто рядом... Вот именно потому так пахабно судил арбитр вчерашний матч Барселоны, потому что перес рвал и метал после унижения от Эспаньола... Почитайте испанские форумы фанатов футбола... Там говорят и мыслят точно также, как я написал выше. Кому интересно, могу разместить здесь высказывания фанатов футбола с испанских футольных чатов.
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