Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Флик - после 1:0 с Алавесом: Очень доволен командой. Соперник отлично защищался
Пришлось понервничать
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал минимальную победу над "Алавесом" в матче 22-го тура чемпионата Испании.
"Это была тяжелая игра, которая потребовала больших усилий. Было очень важно набрать три очка, учитывая вчерашний результат "Реала".
Мы показали футболистам, какое пространство атаковать, и работали над поиском лучших позиций для взятия ворот. Второй тайм был намного лучше. Я очень доволен командой. Мы пытались забить голы, но это было непросто, так как соперник отлично защищался.
Ямаль? Он гений. То, что он делал, в некоторые моменты было невероятным. Я очень рад, что он играет за "Барселону", это потрясающе. В свои 17 лет он выступает невероятно.
"Атлетико" и "Реал" — две великие команды. Я думаю, сейчас лучше сосредоточиться на своей команде. Мы должны сделать свою работу, мы отстаем на несколько очков, поэтому нам нужно выигрывать и оказывать на них давление, это важно", - приводит слова Флика Barca Universal.
В турнирной таблице Ла Лиги "Барса" идет на 3-м месте и отстает от "Атлетико" и "Реала" на 3 и 4 очка, соответственно.
Популярное сейчас
- Триумф Арсенала над Ман Сити, Довбик без голевых действий, Динамо отпускает центрбека в Испанию. Главные новости за 2 февраля
- Серия А. Рома - Наполи 1:1. Блестящие серии обеих команд прерваны
- Шахтер интересуется немецким защитником и планирует продать одного из игроков основы, – Sky Sport DE
- Примера. Эспаньол – Реал 1:0. Неожиданная осечка мадридцев
- Второй шанс любви: Энцо Фернандес и Валентина Сервантес воссоединились после недавнего разрыва
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
Комментарии 1