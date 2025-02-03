Флик - после 1:0 с Алавесом: Очень доволен командой. Соперник отлично защищался

Наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал минимальную победу над "Алавесом" в матче 22-го тура чемпионата Испании.

"Это была тяжелая игра, которая потребовала больших усилий. Было очень важно набрать три очка, учитывая вчерашний результат "Реала".

Мы показали футболистам, какое пространство атаковать, и работали над поиском лучших позиций для взятия ворот. Второй тайм был намного лучше. Я очень доволен командой. Мы пытались забить голы, но это было непросто, так как соперник отлично защищался.

Ямаль? Он гений. То, что он делал, в некоторые моменты было невероятным. Я очень рад, что он играет за "Барселону", это потрясающе. В свои 17 лет он выступает невероятно.

"Атлетико" и "Реал" — две великие команды. Я думаю, сейчас лучше сосредоточиться на своей команде. Мы должны сделать свою работу, мы отстаем на несколько очков, поэтому нам нужно выигрывать и оказывать на них давление, это важно", - приводит слова Флика Barca Universal.