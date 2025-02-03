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Летучие мыши прибавляют. Валенсия - Сельта 2:1. Видео голов и обзор матча

Испания

Плоды работы нового тренера

Летучие мыши прибавляют. Валенсия - Сельта 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Валенсия" минимально переиграла "Сельту" в 22-м туре чемпионата Испании.

Решающий гол коллектива Карлоса Коберана забил Хави Герра.

В турнирной таблице Примеры "Валенсия" все еще занимает 19-е место, находясь в 4-х очках от спасительной 17-й позиции. "Сельта" - 13-я.

Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Сельта" 2:1

Голы: Риоха, 44, Герра, 68 – Дуран, 65

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