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Летучие мыши прибавляют. Валенсия - Сельта 2:1. Видео голов и обзор матча
Плоды работы нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine
"Валенсия" минимально переиграла "Сельту" в 22-м туре чемпионата Испании.
Решающий гол коллектива Карлоса Коберана забил Хави Герра.
В турнирной таблице Примеры "Валенсия" все еще занимает 19-е место, находясь в 4-х очках от спасительной 17-й позиции. "Сельта" - 13-я.
Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Сельта" 2:1
Голы: Риоха, 44, Герра, 68 – Дуран, 65
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