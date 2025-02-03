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Как баски в Севилье спасались. Бетис - Атлетик 2:2. Видео голов и обзор матча
До топ-3 уже не так близко
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бетис" и "Атлетик" разошлись мировой ничьей в поединке 22-го тура чемпионата Испании.
По итогам первого тайма "огурцы" ушли со счетом 2:1 в свою пользу благодаря голам Иско и Ромена Перро, но во второй половине встречи баски восстановили паритет усилиями Ойана Сансета.
В турнирной таблице "Бетис" поднялся на 9-е место, "Атлетик" остался 4-м.
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Примера. 22-й тур
Севилья. "Бенито Вильямарин"
"Бетис" - "Атлетик" 2:2
Голы: Иско, 15, Перро, 45+2 – Паредес, 33, Сансет, 69
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