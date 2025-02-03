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Жирона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Жирона – Лас-Пальмас: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.02.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" в заключительном матче 22-го тура Ла Лиги примет "Лас-Пальмас". Команда Цыганкова проиграла в двух последних матча в Примере и опустилась на 8-ю позицию. "Лас-Пальмас" находится на 15-й позиции, но зона вылета всего на расстоянии двух очков.
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Ла Лига. 22-й тур
3 февраля. 22:00. Жирона. "Эстадио Мунисипаль де Монтиливи"
"Жирона" — "Лас-Пальмас"
Главный судья: Марио Лопес (Испания)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу "Жирона" – "Лас-Пальмас"Смотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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