Жирона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Жирона" в заключительном матче 22-го тура Ла Лиги примет "Лас-Пальмас". Команда Цыганкова проиграла в двух последних матча в Примере и опустилась на 8-ю позицию. "Лас-Пальмас" находится на 15-й позиции, но зона вылета всего на расстоянии двух очков.

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Ла Лига. 22-й тур

3 февраля. 22:00. Жирона. "Эстадио Мунисипаль де Монтиливи"

"Жирона" — "Лас-Пальмас"

Главный судья: Марио Лопес (Испания)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1