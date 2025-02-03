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Роналду искренне высказался об игровом стиле Мбаппе в Реале

Испания

"Если бы я сейчас был в Реале"... (с)

Роналду искренне высказался об игровом стиле Мбаппе в Реале

Getty Images_

Новина українською

Бывшая суперзвезда мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который сейчас играет за саудовский "Аль-Наср", высказался о стиле игры Килиана Мбаппе в составе "сливочных".

"Если бы я был сейчас в "Реале", я бы научил Мбаппе играть на позиции центрального форварда. Потому что я не был центрфорвардом в начале своей карьеры. Я играл на фланге, и люди об этом забывают. Его позиция в атаке несколько усложняет ситуацию, поскольку, на мой взгляд, он не умеет играть роль девятки. Дело не в том, что он чего-то не знает, нет. Дело в том, что это не его родная позиция".

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"Берегите Мбаппе! Это я говорю болельщикам "Реала". Позаботьтесь об этом молодом парне, потому что он очень хороший игрок, и "Мадрид" должен защищать его", — добавил Роналду.

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Напомним, что Криштиану Роналду играл за "Реал Мадрид" в период с 2009 по 2018 год. За это время он забил 450 голов и отдал 131 ассист в 438 матчах за клуб во всех турнирах.

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Криштиану Роналду Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Forbes
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.02.2025 в 16:52
Сегодня из лагеря позорного реала весь день идет вонь, мол, вся мировая пресса возмущена тем, что позорный реал проиграл своей дочерней команде. Мол, не удалили игрока, который ударил в ногу Мбаппе и, который забил победный гол. Здесь сразу нужно сказать, что "вся мировая пресса", это два пересовских ТВ канала и пару жалких газетёнок...А вот что по этому поводу говорят испанцы на футбольных форумах... Скандально то, что «Реал Мадрид» не способен забить пять голов бедному «Эспаньолу». И клуб прикрывает это, отправляя своих хулиганов из Marca, As, Madrid TV… на всякий случай, если кто-то решит сказать, что помимо выхода Мбаппе, Мадрид был обязан забить пять голов, даже если это было только потому, что только один игрок Мадрида зарабатывает больше чем все игроки «Эспаньола» вместе взятые. Так что пошли они к черту, и пусть эти придурки плачут.
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Комментарии 5
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.02.2025 в 16:52
Сегодня из лагеря позорного реала весь день идет вонь, мол, вся мировая пресса возмущена тем, что позорный реал проиграл своей дочерней команде. Мол, не удалили игрока, который ударил в ногу Мбаппе и, который забил победный гол. Здесь сразу нужно сказать, что "вся мировая пресса", это два пересовских ТВ канала и пару жалких газетёнок...А вот что по этому поводу говорят испанцы на футбольных форумах... Скандально то, что «Реал Мадрид» не способен забить пять голов бедному «Эспаньолу». И клуб прикрывает это, отправляя своих хулиганов из Marca, As, Madrid TV… на всякий случай, если кто-то решит сказать, что помимо выхода Мбаппе, Мадрид был обязан забить пять голов, даже если это было только потому, что только один игрок Мадрида зарабатывает больше чем все игроки «Эспаньола» вместе взятые. Так что пошли они к черту, и пусть эти придурки плачут.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.02.2025 в 16:55
Мадрид выжил благодаря тому, что украл Ди Стефано из легендарной «Барсы», придумал законы и получил постоянную помощь ГОСУДАРСТВА, как гражданскую, так и уголовную. Как и две последние незаконные сделки по развитию городской среды, узаконенные ложей «Бернабеу» в самый жестокий кризис футбольной команды. А потом всю жизнь дают уроки экономики. Иностранная команда, которая больше всего разгромила Испанию, и испанцы, которые встретились им на пути. Например, Вальверде и Винисиус — безнаказанные агрессоры. Я даже не буду рассказывать вам о всей этой прессе в платежной ведомости Мадрида, которая все искажает и скрывает. Вы худшие в Испании, наша раковая опухоль из-за коррупции.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.02.2025 в 16:56
Единственные коррумпированные соревнования, в которых постоянно возникают споры, — это футбол и баскетбол... во всех остальных случаях будут свои небольшие споры, но не в таких масштабах, как в Мадриде, который коррумпирует все своей мафией и манипуляциями со стороны СМИ.
 
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.02.2025 в 16:56
Конечно, потому что дело Вильярехо не расследуется и расследоваться не будет. Расскажите мне через 122 года о расследовании против Мадрида с целью докопаться до истины... тик-так, тик-так, тик-так... ну, вы сами увидите, как складываются части чемпионского пазла. Единственный случай пришел извне — Европейский парламент, который расследовал одно из мошенничеств, и вы были оштрафованы на 20 миллионов евро за политическую коррупцию. Получите некоторую информацию. Мадрид НИКОГДА не будет расследован изнутри
 
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.02.2025 в 16:57
Если вы смотрите футбол объективно, вы прекрасно знаете, что Мадрид - самая лживая спортивная организация в истории всех видов спорта... и это очень легко увидеть... в каждой игре они воруют... конечно, за пределами возможного красного цвета карта испанцам, были и другие розыгрыши, в которых Мадрид был постоянным фаворитом, что является наиболее распространенным... даже в Суперкубке, который вы проиграли в разгроме, вам пришлось красть, но это не принесло вам никакой пользы... .или спросите у «Сельты», как у них дела... .или у любого клуба, который когда-либо играл против «Мадрида» в своей истории...
 
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