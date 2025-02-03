Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду искренне высказался об игровом стиле Мбаппе в Реале
"Если бы я сейчас был в Реале"... (с)
Getty Images_
Бывшая суперзвезда мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который сейчас играет за саудовский "Аль-Наср", высказался о стиле игры Килиана Мбаппе в составе "сливочных".
"Если бы я был сейчас в "Реале", я бы научил Мбаппе играть на позиции центрального форварда. Потому что я не был центрфорвардом в начале своей карьеры. Я играл на фланге, и люди об этом забывают. Его позиция в атаке несколько усложняет ситуацию, поскольку, на мой взгляд, он не умеет играть роль девятки. Дело не в том, что он чего-то не знает, нет. Дело в том, что это не его родная позиция".
"Берегите Мбаппе! Это я говорю болельщикам "Реала". Позаботьтесь об этом молодом парне, потому что он очень хороший игрок, и "Мадрид" должен защищать его", — добавил Роналду.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Криштиану Роналду играл за "Реал Мадрид" в период с 2009 по 2018 год. За это время он забил 450 голов и отдал 131 ассист в 438 матчах за клуб во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Бражко скрыл все фото в Instagram, связанные с Динамо
- В Александрии рассказали, от какого клуба поступал официальный запрос по Калюжному
- "Лунин заслужил": Касильяс прокомментировал статус второго кипера у Андрея
- Стали известны вероятные детали перехода Дячука в Сарагосу
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Второй шанс любви: Энцо Фернандес и Валентина Сервантес воссоединились после недавнего разрыва
Комментарии 5