Роналду искренне высказался об игровом стиле Мбаппе в Реале

Сегодня из лагеря позорного реала весь день идет вонь, мол, вся мировая пресса возмущена тем, что позорный реал проиграл своей дочерней команде. Мол, не удалили игрока, который ударил в ногу Мбаппе и, который забил победный гол. Здесь сразу нужно сказать, что "вся мировая пресса", это два пересовских ТВ канала и пару жалких газетёнок...А вот что по этому поводу говорят испанцы на футбольных форумах... Скандально то, что «Реал Мадрид» не способен забить пять голов бедному «Эспаньолу». И клуб прикрывает это, отправляя своих хулиганов из Marca, As, Madrid TV… на всякий случай, если кто-то решит сказать, что помимо выхода Мбаппе, Мадрид был обязан забить пять голов, даже если это было только потому, что только один игрок Мадрида зарабатывает больше чем все игроки «Эспаньола» вместе взятые. Так что пошли они к черту, и пусть эти придурки плачут.