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Тренер Атлетико Мадрид: Судьи всегда были в центре внимания, быть на их месте тяжело

Испания

Симеоне поделился мыслями

Тренер Атлетико Мадрид: Судьи всегда были в центре внимания, быть на их месте тяжело

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне высказался о судействе в испанской Ла Лиге.

"Судьи всегда были в центре внимания", - отметил Симеоне. "Каждый из нас имеет свое мнение по этому поводу. Но быть на их месте тяжело и надо понимать, принимать решения в реальном времени во время матча очень сложно. Именно поэтому они имеют VAR, чтобы помочь арбитрам принимать более точные решения".

Добавим, что "Атлетико" сейчас занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Симеоне имеют 48 очков за 22 матча.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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