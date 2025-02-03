Тренер Атлетико Мадрид: Судьи всегда были в центре внимания, быть на их месте тяжело

Главный тренер "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне высказался о судействе в испанской Ла Лиге.

"Судьи всегда были в центре внимания", - отметил Симеоне. "Каждый из нас имеет свое мнение по этому поводу. Но быть на их месте тяжело и надо понимать, принимать решения в реальном времени во время матча очень сложно. Именно поэтому они имеют VAR, чтобы помочь арбитрам принимать более точные решения".