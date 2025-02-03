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Атлетико – Хетафе. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Испания
Обновлено

Атлетико – Хетафе: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.02.25 ⋊ Кубок короля на UA-Футбол

Атлетико – Хетафе. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Атлетико" в 1/4 финала кубка Испании будет принимать на своей площадке "Хетафе". Мадридцы вернулись на победное шествие и будут стремиться попасть в полуфинал турнира. "Хетафе" в последнее время тоже выступает достаточно удачно и не проигрывает уже 6 матчей подряд.

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Поединок 1/4 финала кубка Испании сезона 2024/2025 "Атлетико" – "Хетафе" состоится во вторник, 4 февраля 2025 года, в 22:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-3.

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Атлетико (Мадрид) Кубок Испании Хетафе Где смотреть футбол Кубок короля-2025
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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