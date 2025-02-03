Реал подал жалобу в RFEF из-за плохой работы судей в матче против Эспаньола

"Реал Мадрид" подал жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и Высший совет по вопросам спорта (CSD) из-за плохой работы судей в матче против "Эспаньола", который состоялся 1 февраля.

"Президенту RFEF Рафаэлю Лусану. Жалоба против системы судейства в связи с работой арбитров в матче с "Эспаньолом".

Два наиболее серьезных судейских решения этого матча в очередной раз продемонстрировали двойные стандарты, по которым судят "Реал".

Учитывая серьезность случившегося, "Реал" требует, чтобы RFEF немедленно передала аудиозаписи ВАР, касающиеся двух ключевых моментов матча:

1. Аудиозапись общения между ВАР и полевым арбитром во время подката Карлоса Ромеро.

2. Аудиозапись общения между ВАР и полевым арбитром во время отмены гола Винисиуса.

3. Переговоры арбитров ВАР в обоих моментах", - говорится в заявлении клуба.