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Реал подал жалобу в RFEF из-за плохой работы судей в матче против Эспаньола

Испания

Клуб опубликовал заявление

Реал подал жалобу в RFEF из-за плохой работы судей в матче против Эспаньола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал Мадрид" подал жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и Высший совет по вопросам спорта (CSD) из-за плохой работы судей в матче против "Эспаньола", который состоялся 1 февраля.

"Президенту RFEF Рафаэлю Лусану. Жалоба против системы судейства в связи с работой арбитров в матче с "Эспаньолом".

Два наиболее серьезных судейских решения этого матча в очередной раз продемонстрировали двойные стандарты, по которым судят "Реал".

Учитывая серьезность случившегося, "Реал" требует, чтобы RFEF немедленно передала аудиозаписи ВАР, касающиеся двух ключевых моментов матча:

1. Аудиозапись общения между ВАР и полевым арбитром во время подката Карлоса Ромеро.

2. Аудиозапись общения между ВАР и полевым арбитром во время отмены гола Винисиуса.

3. Переговоры арбитров ВАР в обоих моментах", - говорится в заявлении клуба.

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Источник:
Реал
Опубликовал: Екатерина Власова
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