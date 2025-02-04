Примера. Жирона – Лас-Пальмас 2:1. Победа хозяев без активного участия Цыганкова

Обе команды подходили к матчу с небольшими кадровыми проблемами. В "Жироне" не сыграли из-за травм Блинд и Ромеу, а Гутьеррес и Крейчи успели восстановиться и вышли в старте. В "Лас-Пальмасе" травмированы Марвин, Кампанья, Янузай и Сандро Рамирес. Из-за дисквалификации игру пропустил Эссуго.

"Жирона" довольно быстро повела в счете. Абель Руис получил из глубины передачу от Эрреры, вышел лицом к лицу с Силессеном и пробил в правый нижний угол ворот. 1:0. Испанец мог попасть в офсайд, но на секунду задержался Маккен.

После забитого гола Цыганков прошел по правому флангу и простреливал в штрафную на Руиса, удар которого заблокировал защитник. Традиционно активным впереди у хозяев был Брайан Хиль, постоянно пытавшийся обострять. В одном из эпизодов Брайан нашел передачей в штрафной площадке Цыганкова, которая не сумела обуздать мяч.

Во второй половине тайма Лас-Пальмас стал больше владеть мячом и проводить позиционные атаки, но ничего опасного им создать не удалось. Брайан Хиль получил передачу на фланге и прострелил в штрафную, где защитник опередил Руиса и не дал ему пробить.

В конце тайма "Жирона" получила право пробивать пенальти. Силессен парировал удар Руиса в левый угол ворот. Сразу же Ладислав Крейчи запер подачу с угловым ударом из района одиннадцатиметровой отметки, но направил мяч далеко в сторону от правой стойки.

Начало второго тайма началось в спокойном темпе. Первый опасный момент создали гости. Это Молейро нанес удар с линии штрафной, однако мяч пролетел над перекладиной. Момент имел вышедший на замену Кристиан Стуани. Он запер подачу с углового из района одиннадцатиметровой отметки, но кожаный пролетел высоко над перекладиной.

Активным у гостей был Альберто Молейро, упустивший прекрасную возможность забить из пределов штрафной, пробив над воротами. В конце встречи хозяева удвоили счет. Это Асприлья запер в дальний угол прострел от Кристиана Стуани. 2:0.

Почти сразу подача со штрафной завершилась прострелом Мармоля с левого фланга, который на дальней стойке запер Фабио Силва. 2:1. Почти сразу Макберни лишился опеки защитников в штрафной, но пробил мимо правой стойки и упустил шанс сравнять счет.



Концовка матча прошла спокойно и без опасных моментов. Виктор Цыганков был не особенно заметен, в голевых действиях своей команды не принимал и был заменен Солисом Ромеро. После победы "Жирона" поднялась на 7-ю позицию и имеет в активе 31 очко, а "Лас-Пальмас" остался 15-м с 27 очками.

22-й тур Примеры.

Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"

"Жирона" - "Лас-Пальмас" 2:1

Голы: А. Руис, 8, Асприлья, 79 – Ф. Силва, 82

"Жирона": Гассанига – Мартинес, Хуанпе, Крейчи, Гутьеррес – Эррера, Мартин (Порту, 88), ван де Бек (Асприлья, 66) – Хиль (Франсес, 88), Руис (Стуани, 66), Цыганков (Солис Ромеро) , 64).



"Лас-Пальмас": Силессен – Мармоль, Маккена, Алекс Суарес, Пельмар – Молейро, Родригес (Байчетич, 66), Фустер (Мата, 82), Луаодис (Макберни, 82), Муньос – Ф. Силва.

Предупреждения: ван де Бек, 42, Солис Ромеро, 82 – Маккенна, 45, Мата, 48