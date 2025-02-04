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Каталонцы подтягиваются к зоне еврокубков. Жирона - Лас-Пальмас 2:1. Видео голов и обзор матча

Испания

Тяжелая победа

Каталонцы подтягиваются к зоне еврокубков. Жирона - Лас-Пальмас 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" с трудом обыграла "Лас-Пальмас" в 22-м туре чемпионата Испании.

Украинский полузащитник "бело-красных" Виктор Цыганков провел на поле 64 минуты и не отличился результативными действиями.

В турнирной таблице Ла Лиги "Жирона" закрепилась на 7-й строчке с 31 баллом. "Лас-Пальмас", в то же время, находится на расстоянии в два очка от зоны вылета на 15-м месте.

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Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"

"Жирона" - "Лас-Пальмас" 2:1

Голы: А. Руис, 8, Асприлья, 79 – Ф. Силва, 82

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