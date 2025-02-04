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Бетис подписал одного из самых результативных футболистов MLS
Футболист возвращается в Испанию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Бетис" на своем сайте официально объявил о подписании одного из самых результативных игроков MLS.
Нападающий американского "Коламбус Крю" Кучо Эрнандес присоединился к испанскому "Реал Бетису" на постоянной основе. Его контракт с клубом будет рассчитан до лета 2030 года. Сумма трансфера не разглашается, однако по оценке от различных представителей СМИ, она составила около 12-13 миллионов евро.
???? OFICIAL | El #RealBetis y el @ColumbusCrew llegan a un acuerdo para el traspaso del 'Cucho' Hernández ????????— Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) February 3, 2025
¡Bienvenido a tu nueva casa, @CuchoHernandez! ????????
Напомним, что Кучо Эрнандес имеет опыт игры в Ла Лиге, проведя три сезона за три разных клуба: "Уэску", "Мальйорку" и "Хетафе". На его счету 11 голов и 7 ассистов в 79 матчах чемпионата Испании.
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В течение последних двух с половиной лет 25-летний колумбиец выступал в МЛС за "Коламбус Крю", отметившись 58 голами и 26 ассистами в 94 матчах за клуб во всех турнирах.
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