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Бетис подписал одного из самых результативных футболистов MLS

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Футболист возвращается в Испанию

Бетис подписал одного из самых результативных футболистов MLS

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал Бетис" на своем сайте официально объявил о подписании одного из самых результативных игроков MLS.

Нападающий американского "Коламбус Крю" Кучо Эрнандес присоединился к испанскому "Реал Бетису" на постоянной основе. Его контракт с клубом будет рассчитан до лета 2030 года. Сумма трансфера не разглашается, однако по оценке от различных представителей СМИ, она составила около 12-13 миллионов евро.

Напомним, что Кучо Эрнандес имеет опыт игры в Ла Лиге, проведя три сезона за три разных клуба: "Уэску", "Мальйорку" и "Хетафе". На его счету 11 голов и 7 ассистов в 79 матчах чемпионата Испании.

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В течение последних двух с половиной лет 25-летний колумбиец выступал в МЛС за "Коламбус Крю", отметившись 58 голами и 26 ассистами в 94 матчах за клуб во всех турнирах.

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Источник:
Real Betis
Опубликовал: Андрей Журба
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