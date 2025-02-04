Кем играть с Атлетико и Ман Сити? Реал снова из-за травмы потерял Алабу

Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба вновь выбыл из строя.

Как сообщает пресс-служба "сливочных", у 32-летнего австрийца диагностирована травма приводящей мышцы левой ноги. По информации журналистов, Давид пропустит от двух до трех недель.

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Напомним, 19 января Алаба впервые вышел на поле спустя 399 дней после тяжелой травмы крестообразных связок колена.

Ранее в лазарет "Реала" на месяц отправился еще один центрбек - Антонио Рюдигер.

Впереди у "королевского" клуба дерби против "Атлетико" в Ла Лиге (8 февраля) и противостояние с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов (11 и 19 февраля).