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Леганес – Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании
Леганес – Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.02.25 ⋊ Кубок короля на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" в матче 1/4 финала кубка Испании приедет в гости к "Леганесу", который является неудобным соперником для грандов. В текущем сезоне "Леганес" уже успел обыграть "Барселону" и "Атлетико", а вот "Реалу" разгромно уступил. Одним словом, нас ожидает интересный матч.
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Поединок 1/4 финала кубка Испании сезона 2024/2025 "Леганес" - "Реал" состоится в среду, 5 февраля 2025, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, телеканале Megogo Футбол-2.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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