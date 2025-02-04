Карло Анчелотти рассказал о состоянии звёздных футболистов Реала

Главный тренер "Реала" на пресс-конференции перед кубковым матчем с "Леганесом" рассказал о состоянии звёздных футболистов клуба.

По его словам, Винисиус будет доступен на матч, а Беллингем и Мбаппе – нет.

"У Беллингема синяк от удара, и он не будет доступен. Винисиусу мы дали еще один день на восстановление, но он будет доступен к завтрашнему дню. Мбаппе сегодня тренировался. У него синяк на икре. Сегодня он тренировался в обычном режиме, но завтра не сможет выйти на поле", - рассказал Анчелотти.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Реал" сыграет гостевой матч против "Леганеса" в 1/4 финала Кубка Испании. Поединок пройдёт 5 февраля в 22:00 по киевскому времени.