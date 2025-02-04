  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Карло Анчелотти рассказал о состоянии звёздных футболистов Реала
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карло Анчелотти рассказал о состоянии звёздных футболистов Реала

Испания

Главный тренер провёл пресс-конференцию перед кубковым матчем

Карло Анчелотти рассказал о состоянии звёздных футболистов Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" на пресс-конференции перед кубковым матчем с "Леганесом" рассказал о состоянии звёздных футболистов клуба.

По его словам, Винисиус будет доступен на матч, а Беллингем и Мбаппе – нет.

"У Беллингема синяк от удара, и он не будет доступен. Винисиусу мы дали еще один день на восстановление, но он будет доступен к завтрашнему дню.

Мбаппе сегодня тренировался. У него синяк на икре. Сегодня он тренировался в обычном режиме, но завтра не сможет выйти на поле", - рассказал Анчелотти.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Реал" сыграет гостевой матч против "Леганеса" в 1/4 финала Кубка Испании. Поединок пройдёт 5 февраля в 22:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Экс-игрок Баварии и ПСЖ присоединился к одному из аутсайдеров Ла Лиги
yellow-arrow
Анчелотти выбрал вратаря на ближайший матч Реала
yellow-arrow
Анчелотти рассказал кого поставит центральным защитником в матче против Леганеса
Карло Анчелотти Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости