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Карло Анчелотти рассказал о состоянии звёздных футболистов Реала
Главный тренер провёл пресс-конференцию перед кубковым матчем
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" на пресс-конференции перед кубковым матчем с "Леганесом" рассказал о состоянии звёздных футболистов клуба.
По его словам, Винисиус будет доступен на матч, а Беллингем и Мбаппе – нет.
"У Беллингема синяк от удара, и он не будет доступен. Винисиусу мы дали еще один день на восстановление, но он будет доступен к завтрашнему дню.
Мбаппе сегодня тренировался. У него синяк на икре. Сегодня он тренировался в обычном режиме, но завтра не сможет выйти на поле", - рассказал Анчелотти.
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"Реал" сыграет гостевой матч против "Леганеса" в 1/4 финала Кубка Испании. Поединок пройдёт 5 февраля в 22:00 по киевскому времени.
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