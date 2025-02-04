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Наставник Жироны Мичел: Февраль определит, какими должны быть наши цели

Испания

Во многом решающий месяц

Наставник Жироны Мичел: Февраль определит, какими должны быть наши цели

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес поделился мыслями после победы в матче с "Лас-Пальмасом" (2:1) в чемпионате Испании.

"Мы очень хорошо сыграли в первом тайме. У нас были шансы сделать счет 2:0, но при ничье во втором тайме команда больше думала о результате, чем об игре.

Побеждать в Примере очень трудно, и это нужно праздновать. Это необходимые три очка для нас.

Нам нужна последовательность, чтобы продолжать работать и выигрывать игры. Этот февраль определит, какими должны быть цели", - цитирует специалиста официальный сайт "бело-красных".

По итогам 22-х туров "Жирона" находится на 7-й строчке Примеры.

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Мичел Санчес Ла Лига Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) Жирона
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Источник:
Girona
Опубликовал: Александр Бураков
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