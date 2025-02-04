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Наставник Жироны Мичел: Февраль определит, какими должны быть наши цели
Во многом решающий месяц
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес поделился мыслями после победы в матче с "Лас-Пальмасом" (2:1) в чемпионате Испании.
"Мы очень хорошо сыграли в первом тайме. У нас были шансы сделать счет 2:0, но при ничье во втором тайме команда больше думала о результате, чем об игре.
Побеждать в Примере очень трудно, и это нужно праздновать. Это необходимые три очка для нас.
Нам нужна последовательность, чтобы продолжать работать и выигрывать игры. Этот февраль определит, какими должны быть цели", - цитирует специалиста официальный сайт "бело-красных".
По итогам 22-х туров "Жирона" находится на 7-й строчке Примеры.
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