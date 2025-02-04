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Экс-игрок Баварии и ПСЖ присоединился к одному из аутсайдеров Ла Лиги
Футболист расторг контракт с предыдущим клубом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник мюнхенской "Баварии" и французского "Пари Сен-Жермен" продолжит карьеру в команде, которая ведет борьбу за выживание в чемпионате Испании.
На официальном сайте "Хетафе" появилось сообщение о том, что 31-летний Хуан Бернат присоединился к их клубу на правах свободного агента до конца текущего сезона.
Juan Bernat, nuevo jugador del Getafe C.F.— Getafe C.F. (@GetafeCF) February 3, 2025
El lateral, internacional con la @sefutbol, firma hasta final de temporada.
¡Bienvenido, Juan!
Напомним, что первую половину сезона испанский фулбек провел в аренде за "Вильярреал", сыграв в 12 матчах во всех турнирах, в которых ему удалось отличиться одним ассистом.
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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Хуана Берната в 2,5 миллиона евро.
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