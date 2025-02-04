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Анчелотти рассказал кого поставит центральным защитником в матче против Леганеса
Интересное решение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал кого поставит центральным защитником в матче против "Леганеса".
По словам итальянского тренера у него есть 3 варианта на эту позицию, но среди них нет Вальверде.
"Нет, может быть как крайний защитник, но не как центральный защитник. Могут играть Хакобо, Асенсио и Чуамени", - сказал Анчелотти.
Сейчас в "Реале" травмированы Антонио Рюдигер, Эдер Милитао и Давид Алаба. Близок к возвращению Рюдигер, который ориентировочно восстановится к 21 февраля.
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"Реал" в кубковом матче сыграет против "Леганеса" 5 февраля. Поединок начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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