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Анчелотти рассказал кого поставит центральным защитником в матче против Леганеса

Испания

Интересное решение

Анчелотти рассказал кого поставит центральным защитником в матче против Леганеса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал кого поставит центральным защитником в матче против "Леганеса".

По словам итальянского тренера у него есть 3 варианта на эту позицию, но среди них нет Вальверде.

"Нет, может быть как крайний защитник, но не как центральный защитник. Могут играть Хакобо, Асенсио и Чуамени", - сказал Анчелотти.

Сейчас в "Реале" травмированы Антонио Рюдигер, Эдер Милитао и Давид Алаба. Близок к возвращению Рюдигер, который ориентировочно восстановится к 21 февраля.

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"Реал" в кубковом матче сыграет против "Леганеса" 5 февраля. Поединок начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
AS
Опубликовал: Владислав Прийменко
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