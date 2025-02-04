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Тренер Реала рассказал почему не подписывал футболистов зимой
Строили планы на лето?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал почему не подписывал футболистов зимой.
По словам итальянского специалиста, в клубе не ожидали случившегося с Рюдигером и Алабой.
"К сожалению, мы потеряли двух важных игроков. Алаба был готов играть. Я собирался завтра его ставить, потому что у меня были хорошие предчувствия. Мы не ожидали того, что произошло, как и того, что случилось с Рюдигером.
Наступили чрезвычайные времена. Приходится довольствоваться тем, что есть. У нас есть Хакобо Рамон, который долгое время был травмирован, но может внести свой вклад", - сказал Анчелотти.
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Напомним, что сейчас в "Реале" травмированы защитники Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Давид Алаба, Дани Карвахаль, полузащитник Эдуардо Камавинга. На кубковый матч против "Леганеса" не выйдут Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе.
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