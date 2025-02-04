Тренер Реала рассказал почему не подписывал футболистов зимой

Тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал почему не подписывал футболистов зимой.

По словам итальянского специалиста, в клубе не ожидали случившегося с Рюдигером и Алабой.

"К сожалению, мы потеряли двух важных игроков. Алаба был готов играть. Я собирался завтра его ставить, потому что у меня были хорошие предчувствия. Мы не ожидали того, что произошло, как и того, что случилось с Рюдигером.

Наступили чрезвычайные времена. Приходится довольствоваться тем, что есть. У нас есть Хакобо Рамон, который долгое время был травмирован, но может внести свой вклад", - сказал Анчелотти.