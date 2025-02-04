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Испанские СМИ рассказали о кадровой ситуации в Барселоне
Утешает и одновременно напрягает
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанские СМИ рассказали о кадровой ситуации в "Барселоне".
По словам Eldesmarque, Дани Ольмо вернулся к тренировкам во вторник после мышечной травмы и пропуска четырёх матчей. Испанский полузащитник готов был появиться на поле в воскресенье в матче против "Алавеса", но Флик боялся рецидива травмы и проявил осторожность.
Источник пишет, что Ольмо не выйдет в стартовом составе против "Валенсии" в 1/4 финала Кубка Короля. Но если всё пойдёт по плану – его выпустят во втором тайме.
Гави в первой части недели работал индивидуально. Результаты анализов показали, что серьёзной травмы удалось избежать и игрока выписали на дом.
Клубные врачи решили не рисковать и внимательно следить за его развитием. Таким образом, Гави занимался в тренажерном зале, и его возвращение к полноценным тренировкам будет зависеть от того, как он будет себя чувствовать в ближайшие дни.
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Напомним, что "Барселона" 6 февраля сыграет против "Валенсии" в Кубке Короля. Матч начнётся в 22:30 по киевскому времени.
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