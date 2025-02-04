Араухо: Я очень рад провести еще много лет в Барсе

Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо высказался о своем контракте с клубом.

"Я очень рад провести еще много лет в "Барсе". Я всегда очень спокойно относился к этой ситуации с контрактом и четко знал, чего хочу", - сказал игрок.