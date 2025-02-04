  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Араухо: Я очень рад провести еще много лет в Барсе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Араухо: Я очень рад провести еще много лет в Барсе

Испания

Игрок поделился мыслями

Араухо: Я очень рад провести еще много лет в Барсе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо высказался о своем контракте с клубом.

"Я очень рад провести еще много лет в "Барсе". Я всегда очень спокойно относился к этой ситуации с контрактом и четко знал, чего хочу", - сказал игрок.

Напомним, что Араухо 23 января продлил сотрудничество со своим клубом, подписав новый контракт до 30 июня 2031 года.

Читайте такжеОфициально. Барселона продлила контракт с одним из ключевых полузащитников
По теме
yellow-arrow
Анчелотти высказался о трансферах соперника Реала в Лиге Чемпионов
yellow-arrow
Шанс для Лунина? Реал опубликовал заявку на матч Кубка Испании
yellow-arrow
Испанские СМИ рассказали о кадровой ситуации в Барселоне
Барселона Рональд Араухо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости