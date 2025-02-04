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Араухо: Я очень рад провести еще много лет в Барсе
Игрок поделился мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо высказался о своем контракте с клубом.
"Я очень рад провести еще много лет в "Барсе". Я всегда очень спокойно относился к этой ситуации с контрактом и четко знал, чего хочу", - сказал игрок.
Напомним, что Араухо 23 января продлил сотрудничество со своим клубом, подписав новый контракт до 30 июня 2031 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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