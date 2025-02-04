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Анчелотти высказался о трансферах соперника Реала в Лиге Чемпионов

Испания

Сказал по делу

Анчелотти высказался о трансферах соперника Реала в Лиге Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о трансферах соперника мадридцев в Лиге Чемпионов.

Итальянский специалист не захотел это комментировать

"Мне нужно подумать об игре против "Сити" с этими игроками, которых они подписали. Я не хочу это комментировать. Они всегда конкурентоспособны. Но сейчас нам нужно подумать и о других вещах", - заявил Анчелотти.

В зимнее трансферное окно "Манчестер Сити" усилился четырьмя футболистами – нападающим Омаром Мармушем, полузащитником Нико Гонсалесом и защитниками Абдукодиром Хусановым и Витором Рейсом.

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"Реал" встретится с "Манчестер Сити" в стыковых матчах Лиги Чемпионов 11 и 19 февраля.

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Источник:
AS
Опубликовал: Владислав Прийменко
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