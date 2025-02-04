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Анчелотти высказался о трансферах соперника Реала в Лиге Чемпионов
Сказал по делу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о трансферах соперника мадридцев в Лиге Чемпионов.
Итальянский специалист не захотел это комментировать
"Мне нужно подумать об игре против "Сити" с этими игроками, которых они подписали. Я не хочу это комментировать. Они всегда конкурентоспособны. Но сейчас нам нужно подумать и о других вещах", - заявил Анчелотти.
В зимнее трансферное окно "Манчестер Сити" усилился четырьмя футболистами – нападающим Омаром Мармушем, полузащитником Нико Гонсалесом и защитниками Абдукодиром Хусановым и Витором Рейсом.
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"Реал" встретится с "Манчестер Сити" в стыковых матчах Лиги Чемпионов 11 и 19 февраля.
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