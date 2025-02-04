Анчелотти высказался о трансферах соперника Реала в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о трансферах соперника мадридцев в Лиге Чемпионов.

Итальянский специалист не захотел это комментировать

"Мне нужно подумать об игре против "Сити" с этими игроками, которых они подписали. Я не хочу это комментировать. Они всегда конкурентоспособны. Но сейчас нам нужно подумать и о других вещах", - заявил Анчелотти.