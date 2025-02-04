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Барселона ожидает летом предложение из Саудовской Аравии за своего полузащитника
Однако игрок не слишком заинтересован в этом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После завершения зимнего трансферного окна спортивный директор "Барселоны" Деко переключит внимание на вопросы продления контрактов. "Блаугранас" уже продлили контракты с несколькими ключевыми игроками, но впереди еще предстоит принять ряд важных решений.
Главным вопросом остается будущее Френки де Йонга. "Барселона" намерена избежать ситуации, когда игроки входят в последний год контракта, за исключением ветеранов Иньиго Мартинеса и Роберта Левандовского. Это означает, что футболисты, чьи контракты истекают в 2026 году, либо подпишут новые соглашения, либо клуб постарается продать их летом.
Ситуация с де Йонгом особенно резонансная, так как он является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. После того как "Барселона" отозвала предложение о продлении, на которое нидерландец не ответил, клуб планирует предложить ему новый контракт на сниженных условиях.
Издание Sport сообщает, что и "Барселона", и представители игрока знают об интересе со стороны саудовских клубов — сразу два топ-клуба рассматривают возможность трансфера летом. Если "Барселона" не сможет договориться о новом контракте, она постарается продать футболиста.
Тем не менее, сам де Йонг не сильно заинтересован в переезде на Ближний Восток и хочет остаться в "Барселоне". Если он откажется продлить контракт и решит доиграть его до конца, клуб может прибегнуть к радикальным мерам — вплоть до отстранения игрока.
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