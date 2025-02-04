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Анчелотти высказался о жалобе Реала на работу арбитров в матче с Эспаньолом
Произошло что-то непонятное, и клуб требует объяснений (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о работе арбитров в матче Ла Лиги против "Эспаньола" (0:1).
"Произошло что-то непонятное, и клуб требует объяснений, и я думаю, что это правильно, потому что ничего не было сделано для защиты здоровья игрока.
И если сравнивать с судейством в других лигах, наименьшее давление на них осуществляется в Англии. Я повторяю, речь идет только о ситуации, которая произошла. Это объяснение еще не опубликовано, а если есть проблема, кто-то должен ее решить", - сказал специалист.
Напомним, что "Реал" подал жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и Высший совет по вопросам спорта (CSD) из-за плохой работы судей в матче против "Эспаньола", который состоялся 1 февраля.
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