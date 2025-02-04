Анчелотти высказался о жалобе Реала на работу арбитров в матче с Эспаньолом

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о работе арбитров в матче Ла Лиги против "Эспаньола" (0:1).

"Произошло что-то непонятное, и клуб требует объяснений, и я думаю, что это правильно, потому что ничего не было сделано для защиты здоровья игрока.

И если сравнивать с судейством в других лигах, наименьшее давление на них осуществляется в Англии. Я повторяю, речь идет только о ситуации, которая произошла. Это объяснение еще не опубликовано, а если есть проблема, кто-то должен ее решить", - сказал специалист.