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Анчелотти высказался о жалобе Реала на работу арбитров в матче с Эспаньолом

Испания

Произошло что-то непонятное, и клуб требует объяснений (с)

Анчелотти высказался о жалобе Реала на работу арбитров в матче с Эспаньолом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о работе арбитров в матче Ла Лиги против "Эспаньола" (0:1).

"Произошло что-то непонятное, и клуб требует объяснений, и я думаю, что это правильно, потому что ничего не было сделано для защиты здоровья игрока.

И если сравнивать с судейством в других лигах, наименьшее давление на них осуществляется в Англии. Я повторяю, речь идет только о ситуации, которая произошла. Это объяснение еще не опубликовано, а если есть проблема, кто-то должен ее решить", - сказал специалист.

Напомним, что "Реал" подал жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и Высший совет по вопросам спорта (CSD) из-за плохой работы судей в матче против "Эспаньола", который состоялся 1 февраля.

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Источник:
Мarca
Опубликовал: Екатерина Власова
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