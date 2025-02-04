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Анчелотти: Роналду знаменует собой целую эпоху

Испания

Специалист высказался о легендарном португальце

Анчелотти: Роналду знаменует собой целую эпоху

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о форварде саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

"Криштиану знаменует собой целую эпоху. Он лучше всего делал так, чтобы я мог спокойно сидеть на скамейке запасных", - сказал специалист.

Роналду в текущем сезоне забил 23 гола и отдал 4 ассиста в 25 матчах.

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Криштиану Роналду Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Bаrcelinius
04.02.2025 в 21:25
Сегодня Ronaldo Day?
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
04.02.2025 в 21:25
Сегодня Ronaldo Day?
Ответить
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