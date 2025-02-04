Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти: Роналду знаменует собой целую эпоху
Специалист высказался о легендарном португальце
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о форварде саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду.
"Криштиану знаменует собой целую эпоху. Он лучше всего делал так, чтобы я мог спокойно сидеть на скамейке запасных", - сказал специалист.
Роналду в текущем сезоне забил 23 гола и отдал 4 ассиста в 25 матчах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Bаrcelinius
04.02.2025 в 21:25
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Жена Забарного продержалась 10 секунд, пытаясь повторить челлендж мужа
- Стала известна возможная зарплата Калюжного в Металлисте 1925
- Усик рассказал, куда инвестирует заработанные на ринге деньги
- Осталось несколько часов - Арсенал сегодня готов отпустить Зинченко
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
Комментарии 1