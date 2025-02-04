Анчелотти: Роналду знаменует собой целую эпоху

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о форварде саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

"Криштиану знаменует собой целую эпоху. Он лучше всего делал так, чтобы я мог спокойно сидеть на скамейке запасных", - сказал специалист.