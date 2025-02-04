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Араухо - о жалобе Реала в RFEF: Быть арбитром - сложная профессия
Футболист поделился мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо высказался о жалобе мадридского "Реала", поданной в Федерацию футбола Испании.
"Мы не можем говорить все, что думаем. Быть арбитром - сложная профессия. Мы сосредоточены на том, что нам положено, и на наших целях. Я не буду вдаваться в эти подробности, потому что это не входит в мои обязанности", - сказал футболист.
Напомним, что "Реал" подал жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и Высший совет по вопросам спорта (CSD) из-за плохой работы судей в матче против "Эспаньола".
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