Араухо - о жалобе Реала в RFEF: Быть арбитром - сложная профессия

Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо высказался о жалобе мадридского "Реала", поданной в Федерацию футбола Испании.

"Мы не можем говорить все, что думаем. Быть арбитром - сложная профессия. Мы сосредоточены на том, что нам положено, и на наших целях. Я не буду вдаваться в эти подробности, потому что это не входит в мои обязанности", - сказал футболист.