  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Араухо - о жалобе Реала в RFEF: Быть арбитром - сложная профессия
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Араухо - о жалобе Реала в RFEF: Быть арбитром - сложная профессия

Испания

Футболист поделился мыслями

Араухо - о жалобе Реала в RFEF: Быть арбитром - сложная профессия

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо высказался о жалобе мадридского "Реала", поданной в Федерацию футбола Испании.

"Мы не можем говорить все, что думаем. Быть арбитром - сложная профессия. Мы сосредоточены на том, что нам положено, и на наших целях. Я не буду вдаваться в эти подробности, потому что это не входит в мои обязанности", - сказал футболист.

Напомним, что "Реал" подал жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и Высший совет по вопросам спорта (CSD) из-за плохой работы судей в матче против "Эспаньола".

Читайте такжеАнчелотти высказался о жалобе Реала на работу арбитров в матче с Эспаньолом
По теме
yellow-arrow
Анчелотти: Роналду знаменует собой целую эпоху
yellow-arrow
Барселона ожидает летом предложение из Саудовской Аравии за своего полузащитника
yellow-arrow
Анчелотти высказался о жалобе Реала на работу арбитров в матче с Эспаньолом
Барселона Реал (Мадрид) Рональд Араухо rfef
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости