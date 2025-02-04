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Атлетико - Хетафе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
Атлетико - Хетафе: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.02.25 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" в четвертьфинале Кубка Испании будет принимать "Хетафе".
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Поединок 1/4 финала кубка Испании сезона 2024/2025 "Атлетико" - "Хетафе" стартует 4 февраля в 22:30. Поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-3.
Кубок Испании. 1/4 финала
4 февраля. Мадрид. "Метрополитано"
"Атлетико" 22:30 "Хетафе"
Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес
Атлетико – ХетафеСмотреть трансляцию
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