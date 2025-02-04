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Атлетико - Хетафе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Испания
Обновлено

Атлетико - Хетафе: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.02.25 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол

Атлетико - Хетафе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" в четвертьфинале Кубка Испании будет принимать "Хетафе".

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Поединок 1/4 финала кубка Испании сезона 2024/2025 "Атлетико" - "Хетафе" стартует 4 февраля в 22:30. Поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-3.

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Кубок Испании. 1/4 финала
4 февраля. Мадрид. "Метрополитано"
"Атлетико" 22:30 "Хетафе"
Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес

Трансляция матча
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Атлетико – Хетафе
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Атлетико (Мадрид) Кубок Испании Хетафе смотреть футбол онлайн
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