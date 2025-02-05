Кубок короля. Атлетико – Хетафе 5:0. Неожиданный разгром в Мадриде

У "Атлетико" в преддверии матча абсолютно не было кадровых проблем. Под вопросом было участие в матче Галана, но в итоге он вышел в старте. У "Хетафе" травмированы Милья, Ньом и Сория. Сразу 3 игрока были дисквалифицированы на матч: Гомес да Коста, Рико и Родригес.

С первых минут хозяева взяли мяч под контроль. Они и создали первый опасный момент. После потери мяча Альдерете к воротам рвался Гризманн, но его удар в угол ворот получился не сильным. После очередной затяжной атаки хозяев Хави Галан подал с левого фланга, борьбу в воздухе выиграл Симеоне-младший и отправил мяч в сетку ворот. 1:0.

Мадридцы продолжали атаковать и Антуан Гризманн с дальнего расстояния пробил низом по центру ворот, однако, Йиржи Летачек совершил хороший сейв. Достаточно быстро хозяева забили во второй раз. Трехходовка Альварес – Де Пауль – Симеоне завершилась вторым голом последнего. 2:0.

В первые 25 минут "Атлетико" полностью доминировало на поле. Такое впечатление, что Хетафе забыло выйти на поле. Во время очередной атаки подопечных Симеоне Альварес отпасовал на фланг на Молину, тот подал в штрафную, где пробивал Лино. Его удар в акробатическом прыжке парировал Летачек.

После точной передачи Гризманна Хулиан Альварес вышел лицом к лицу с голкипером, однако пробил в сторону от левой стойки. Такое впечатление, что в этом моменте труднее было не забить, чем забить.

Уже в конце тайма Альварес отдал на Лино, тот обыграл защитника и нанес удар в правый нижний угол ворот. 3:0. Атака в ответ от "Леганеса" могла тоже стать голевой. Кристантус Уче оказался прямо перед воротами, но с выгодной позиции он направил мяч мимо правой штанги. Первый тайм на этом закончился.

Уже на старте второго тайма Симеоне мог оформить хет-трик, однако его гол был отменен из-за офсайда. Гости пытались атаковать. Карлес Перес пробил с предела штрафной по центру ворот, но Хуан Муссо хорошо видел момент удара и совершил легкий сейв. Рамон Терратс пробил в направлении левой стойки, однако голкипер выполнил уверенный сейв.

Во второй половине второго тайма "Атлетико" снова забил. Это Корреа метров с 22 бильярдным ударом послал мяч в левый нижний угол ворот. 4:0. Незадолго до финального свистка счет вообще стал неприличным. Это Серлот по передаче Корреа установил финальный счёт матча. 5:0.



"Атлетико" неожиданно не заметил соперника и прошел в полуфинал кубка Испании, где получит соперника впоследствии. "Хетафе" теперь сосредоточится на Примере.

1/4 финала кубка Испании. Мадрид. "Метрополитано"

Атлетико – Хетафе 5:0

Голы: Симеоне, 8, 17, Лино, 42, Корреа, 78, Серлот, 86



Атлетико: Муссо – Молина, Ле Норман, Хименес, Галан (Галлахер, 61) – Лино, Де Пауль (Рикельме, 80), Коке, Симеоне (Аспиликуэта, 61) – Гризманн (Серлот, 73), Х. Альварес (Корреа, 61).

Хетафе: Летачек – Бернат, Дуарте, Альдерете (Лор, 73), Иглесиас (Бехуша, 73) – Петер Федерико (Хуанми, 46), Сантьяго, Терратс, Сола (К. Перес, 46) – Илдирим (Майораль, 46) Уче.



Предупреждения: Галлагер, 70 – Уче, 8, Бехуша, 77.