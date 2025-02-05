Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дубль Симеоне. Атлетико - Хетафе 5:0. Видео голов и обзор матча
Деклассация
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" камня на камне не оставил от "Хетафе" в четвертьфинале Кубка Испании.
Сперва Двумя голами отличился Джулиано Симеоне (сын главного тренера "матрасников"). Далее забивали Самуэл Лино, Анхель Корреа и Александер Серлот.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
1/4 финала кубка Испании.
Мадрид. "Метрополитано"
"Атлетико" – Хетафе 5:0
Голы: Симеоне, 8, 17, Лино, 42, Корреа, 78, Серлот, 86
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Пушич запустил дисциплину, Динамо устроило пиар-гонку за Шахтером. Итоги еврокубков для украинских грандов
- Вацко: Мы такая же футбольная страна, как Сан-Марино и Мальта. Нам нужно делать чемпионат на 10-12 команд
- Журналист: Никакой информации о результатах пробы В Мудрика нет
- Возвращение Виллиана в АПЛ, закупки под Де Дзерби и скитания Жоау Феликса. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000