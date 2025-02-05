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Дубль Симеоне. Атлетико - Хетафе 5:0. Видео голов и обзор матча

Испания
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Дубль Симеоне. Атлетико - Хетафе 5:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" камня на камне не оставил от "Хетафе" в четвертьфинале Кубка Испании.

Сперва Двумя голами отличился Джулиано Симеоне (сын главного тренера "матрасников"). Далее забивали Самуэл Лино, Анхель Корреа и Александер Серлот.

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1/4 финала кубка Испании.

Мадрид. "Метрополитано"

"Атлетико" – Хетафе 5:0

Голы: Симеоне, 8, 17, Лино, 42, Корреа, 78, Серлот, 86

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