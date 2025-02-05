Это не Рамос. Реал хочет вернуть легендарного центрбека, который завершил карьеру

Мадридский "Реал" серьезно рассматривает вариант с приглашением легендарного центрального защитника, который летом прошлого года ушел на пенсию.

Как сообщает испанское издание El Gol Digital, 41-летний Пепе может вернуться в королевский клуб, потому что в лазарете "Реала" находится немало футболистов, которые могут играть на позиции центрального защитника. Очень опытный португалец может подписать контракт со "сливочными" уже после закрытия трансферного окна, поскольку он имеет статус свободного агента.

Пепе выступал за мадридский "Реал" в период с 2007 по 2017 год. За это время он провел 334 матча за клуб, забив 15 голов и отдав 20 ассистов.

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Напомним, что летом прошлого года Пепе объявил о завершении своей карьеры в 41-летнем возрасте после завершения Евро-2024. Его последним клубом был "Порту".