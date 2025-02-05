Реал Бетис продлил контракт с ключевым игроком команды

На своем официальном сайте "Реал Бетис" объявил о продлении контракта с ключевым полузащитником команды.

В сообщении говорится, что 23-летний Джонни Кардосо, который играет на позиции центрального полузащитника, продлил сотрудничество с клубом. Новое соглашение американского футболиста рассчитано до лета 2030 года.

???? OFICIAL | Johnny renueva con el #RealBetis hasta 2030 ☺️????



¡Muchas felicidades! ???? — Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) February 4, 2025

Напомним, что ранее появлялась информация о том, что несколько английских клубов проявляют серьезный интерес к Кардосо, однако "Тоттенхэм" имеет преимущество во время переговоров о его потенциальном переходе.

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В текущем сезоне Джонни Кардосо забил один гол и отдал одну результативную передачу в 25 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.