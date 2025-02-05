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Флик поставил точку в вопросе основного голкипера команды
Наставник сине-гранатовых дал содержательный ответ
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханс-Диттер Флик поставил точку в вопросе основного голкипера команды.
"Войцех Щенсны теперь наш основной вратарь, я это подтверждаю. Речь идет не только об Иньяки Пенье или Щенсны, но и обо всей команде. Мы всегда принимаем решения, которые отвечают интересам нашей команды, поэтому я хочу придерживаться этого подхода и в дальнейшем".
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Добавим, что в этом сезоне Войцех Щенсны провел 7 матчей за клуб во всех турнирах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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