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Флик поставил точку в вопросе основного голкипера команды

Испания

Наставник сине-гранатовых дал содержательный ответ

Флик поставил точку в вопросе основного голкипера команды

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Диттер Флик поставил точку в вопросе основного голкипера команды.

"Войцех Щенсны теперь наш основной вратарь, я это подтверждаю. Речь идет не только об Иньяки Пенье или Щенсны, но и обо всей команде. Мы всегда принимаем решения, которые отвечают интересам нашей команды, поэтому я хочу придерживаться этого подхода и в дальнейшем".

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Добавим, что в этом сезоне Войцех Щенсны провел 7 матчей за клуб во всех турнирах.

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Барселона Войцех Щенсны Иньяки Пенья Ханси Флик
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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