Главный тренер "Барселоны" Ханс-Диттер Флик поставил точку в вопросе основного голкипера команды.

"Войцех Щенсны теперь наш основной вратарь, я это подтверждаю. Речь идет не только об Иньяки Пенье или Щенсны, но и обо всей команде. Мы всегда принимаем решения, которые отвечают интересам нашей команды, поэтому я хочу придерживаться этого подхода и в дальнейшем".