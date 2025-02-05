Флик: Игроки в Барселоне уникальны

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своими впечатлениями от работы в каталонском клубе.

"Я люблю этот клуб, мне нравится работать с техническим персоналом и тренерским штабом, чтобы подготовить команду к соревнованиям.

Игроки в "Барселоне" уникальны, я никогда не встречал ничего подобного раньше", - сказал специалист.