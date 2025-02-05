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Флик: Игроки в Барселоне уникальны

Испания

Специалист высказался о Барселоне

Флик: Игроки в Барселоне уникальны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своими впечатлениями от работы в каталонском клубе.

"Я люблю этот клуб, мне нравится работать с техническим персоналом и тренерским штабом, чтобы подготовить команду к соревнованиям.

Игроки в "Барселоне" уникальны, я никогда не встречал ничего подобного раньше", - сказал специалист.

Напомним, что 6 февраля "Барселона" сыграет против "Валенсии" в рамках четвертьфинала Кубка Испании.

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Барселона Ханси Флик
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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