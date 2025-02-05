Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Флик: Игроки в Барселоне уникальны
Специалист высказался о Барселоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своими впечатлениями от работы в каталонском клубе.
"Я люблю этот клуб, мне нравится работать с техническим персоналом и тренерским штабом, чтобы подготовить команду к соревнованиям.
Игроки в "Барселоне" уникальны, я никогда не встречал ничего подобного раньше", - сказал специалист.
Напомним, что 6 февраля "Барселона" сыграет против "Валенсии" в рамках четвертьфинала Кубка Испании.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Тренер сборной Украины по футзалу после 9:0 с Германией: В начале игры не было легко
- Новый защитник для Шахтера, очередная травма Алабы, разгром от Атлетико. Главные новости за 4 февраля
- Украинец после голевого отрезка ворвался к лучшим бомбардирам третьего дивизиона Испании
- Осталось несколько часов - Арсенал сегодня готов отпустить Зинченко
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000